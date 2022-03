Hausse en vue en Europe avant la Fed, l'optimisme perdure sur l'Ukraine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques même si les investisseurs gardent les yeux rivés sur l'évolution du conflit russo-ukrainien et sur la Réserve fédérale américaine, qui devrait relever ses taux face à l'inflation.

Les premières indications disponibles indiquent un gain de 1,55% pour le CAC 40 parisien, de 1,52% pour le Dax à Francfort et de 1,05% le FTSE à Londres.

Au lendemain d'une séance dominée par un repli des investisseurs sur les valeurs refuges, la tendance du jour s'annonce plus favorable aux actions alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky a fait savoir que les discussions entre négociations ukrainiens et russes, qui reprendront ce mercredi, semblaient plus réalistes mais que davantage de temps serait nécessaire pour une prise de décision.

Les annonces de la Fed à l'issue de la réunion de son comité de politique monétaire constituent le grand rendez-vous monétaire de la semaine. Le marché anticipe largement une hausse de taux directeurs américains, la première en trois ans, face à la hausse continue des prix.

Le communiqué de politique monétaire sera publié à 18h00 GMT et sera suivi une demi-heure plus tard de la conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell.

"Même si c'est un peu léger, au moins il y a toujours de l'optimisme concernant l'Ukraine, combiné à un optimisme concernant l'inflation et sur la perspective que la Fed ne sera pas plus restrictive ('hawkish') que ce qui est déjà intégré dans le marché", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA.

Autre élément favorable: le vice-Premier ministre chinois Liu He a indiqué que Pékin prévoyait des initiatives pour soutenir l'économie et annoncerait des mesures favorables aux marchés de capitaux.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en net rebond mardi après trois séances dans le rouge, une nouvelle baisse des prix du pétrole et une hausse moins forte que prévu des prix à la production (+0,8%) en février ayant contribué à apaiser les investisseurs sur l'inflation.

L'indice Dow Jones a gagné 1,82% à 33.544,34 points, le S&P-500 a pris 2,14% à 4.262,49 points et le Nasdaq Composite a avancé de 2,92% à 12.948,62 points.

Les contrats à terme indiquent pour le moment une séance à Wall Street en hausse de 0,3% à 0,9%.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a gagné 1,64% dans le sillage de Wall Street, le repli des cours pétroliers ayant renforcé la hausse des actions.

Les actions chinoises ont très nettement accentué leur progression après les annonces du vice-Premier ministre sur de prochaines mesures politiques favorables aux marchés de capitaux. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations progresse de 4,24% tandis que l'indice composite de Shanghai prend 3,33%.

Par ailleurs, les autorités sanitaires ont signalé 1.860 nouveaux cas symptomatiques de contamination locale par le coronavirus en Chine continentale, soit près de deux fois moins que la veille.

CHANGES/TAUX

Sur le marché des devises, le dollar cède un peu de terrain face à un panier d'autres devises (-0,25%)

L'euro, en hausse pour la troisième séance d'affilée, gagne 0,18% et se traite autour de 1,0971 dollar

Sur le marché obligataire, le rendement des bon du Trésor américain à dix ans est peu changé à 2,1706%, l'attente des annonces de la Fed limitant les mouvements.

PÉTROLE

Les prix du pétrole repartent en légère hausse après avoir perdu plus de 10% sur les deux dernières séances alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie continue de dominer les échanges volatils.

Le Brent est en hausse de 2,72%, à 102,63 dollars le baril et le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,23% à 98,59 dollars le baril.

(édité par Nicolas Delame)

par Laetitia Volga