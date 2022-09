Hausse en vue en Europe en attendant la BCE

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse jeudi dans le sillage de la clôture de Wall Street la veille, mais les gains pourraient être limités dans l'attente des décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,56% pour le Dax à Francfort, de 0,12% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,54% pour l'EuroStoxx 50.

Le conseil des gouverneurs de la BCE se réunit ce jeudi et une décision sur les taux est attendue à 12h15 GMT, suivie une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde.

Alors qu'un relèvement de 75 points de base des taux de la BCE semblait quasiment acquis il y a encore quelques jours, des informations de presse, faisant état d'une possible hausse de seulement 50 points de base, alimentent depuis mardi les incertitudes autour du resserrement monétaire en zone euro sur fond d'inflation galopante.

Aux Etats-Unis, le "Livre beige" de la Réserve fédérale américaine, qui sert de base de travail au comité de politique monétaire (FOMC) en vue de sa prochaine réunion des 20 et 21 septembre, a montré mercredi soir que les pressions sur les prix devraient persister au moins jusqu'à la fin de l'année.

En outre, les signes d'une récession se renforcent en Europe comme en témoignent les derniers indicateurs alors que parallèlement l'inflation continue de progresser, alimentée notamment par la crise de l'énergie, sur fond de rupture des approvisionnements en gaz russe.

Une intervention du président de la Fed, Jerome Powell, est également attendue ce jeudi à l'occasion d'un débat intitulé "40 ans de politique monétaire" organisé par le Cato Institute.

"Je pense que Powell annoncera que les décisions pour septembre ne sont pas encore arrêtées, mais que la Fed continuera d'agir en fonction des données", écrit dans une note Jan Nevruzi, analyste chez NatWest Markets.

Le baromètre Fedwatch de CME Group donne une probabilité de 78% de hausse des taux de 75 points de base aux Etats-Unis contre 69% il y a une semaine.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi grâce à la baisse des rendements obligataires et dans l'attente du discours de Jerome Powell et la publication des chiffres des prix à la consommation prévus la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones a gagné 1,4%, ou 435,98 points, à 31 581,28 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 71,68 points, soit 1,83%, à 3 979,87 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 246,99 points (2,14%) à 11 791,90 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei prend 2,12% à 28.011,57 points et le Topix, plus large, avance de 2,03% à 1.954,59 points à l'approche de la clôture.

L'économie japonaise a progressé de 3,5% en rythme annualisé au deuxième trimestre, un rythme plus important qu'estimé initialement (+2,2%), montrent les données révisées publiées jeudi par le gouvernement. Le produit intérieur brut (PIB) japonais a été soutenu par la consommation des ménages et les solides dépenses des entreprises.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne en revanche 0,13% et le CSI 300 cède 0,09%.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: [L8N30E502]

CHANGES

Sur les marchés asiatiques, le dollar est en très légère hausse (+0,018%) jeudi face à un panier de devises de référence après avoir touché la veille en séance un nouveau pic depuis juin 2002.

Contre la monnaie japonaise, le billet vert s'échange à 144 yens, au plus haut depuis 24 ans.

L'euro, en repli de 0,07%, s'affiche à 0,9992 dollar.

TAUX

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a fini mercredi en repli d'environ trois points à 1,574%. Celui des bons du Trésor américain à dix ans a cédé 3,2 points à 3,2332%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers se redressent légèrement jeudi après leur chute la veille à leur plus bas niveau depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, dans un contexte de craintes sur la demande.

Le baril de Brent avance de 0,84% à 88,74 dollars le baril. Celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,89% à 82,67 dollars après un plus bas depuis le 24 janvier.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

par Claude Chendjou