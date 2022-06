Hausse en vue pour les Bourses européennes mais la tendance reste fragile

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, soutenues par la progression de Wall Street la veille, bien que les investisseurs restent prudents face aux préoccupations sur l'inflation et le resserrement des politiques monétaires.

Les premières indications disponibles indiquent une hausse de 0,26% pour le CAC 40 parisien, de 0,44% pour le Dax à Francfort, de 0,29% pour le FTSE à Londres et de 0,53% pour l'EuroStoxx 50.

Les grands indices boursiers de Wall Street ont gagné près de 1% mardi, portés par les gains des valeurs technologiques, des titres du secteur de l'énergie et par le recul des rendements obligataires américains.

Les actions européennes devraient profiter de cet élan positif pour rebondir mais le climat de marché reste fragile alors que les investisseurs anticipent un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale la semaine prochaine et un discours de la Banque centrale européenne plus restrictif sur ses taux jeudi face à la hausse de l'inflation.

Le marché attend la publication vendredi des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis pour y voir plus clair sur la trajectoire de l'inflation et par conséquent sur la politique de la Fed.

A WALL STREET

L'indice Dow Jones a gagné mardi 0,80% à 33.180,14 points, le S&P-500 a pris 0,95% à 4.160,68 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,94% à 12.175,23 points. [.NFR]

Porté par Apple (+1,76%) et Microsoft (+1,39%), le secteur des technologies a augmenté de 1%.

En parallèle, Target a cédé 2,3% après avoir annoncé qu'il était contraint d'offrir des remises plus importantes à ses clients et de réduire ses stocks de produits de consommation non-essentiels aux marges élevées.

Les contrats à terme suggèrent pour l'instant une ouverture en légère baisse alors que le rendement des Treasuries à dix ans remonte à 3%.

EN ASIE

A Tokyo, l'indice Nikkei prend 0,87%, la progression de Wall Street la veille profitant aux valeurs technologiques tandis que le secteur de l'énergie profite du niveau élevé des cours du pétrole.

La contraction de l'économie japonaise au premier trimestre a par ailleurs été révisée à la baisse, à 0,5% en rythme annualisé après 1,0% annoncé en première estimation.

En Chine, les principaux indices boursiers sont dans le rouge, pénalisés par la baisse du fabricant de batteries CATL (-6,86%), fournisseur de Tesla, à la suite d'information selon lesquelles BYD (+1,57%) devrait désormais approvisionner le groupe automobile américain en batteries.

Le CSI 300 cède 0,34% et le SSE Composite de Shanghaï 0,52%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,22% face à un panier de devises internationales et l'euro cède 0,09% face au billet vert, à 1,0689.

Le yen a atteint en séance un nouveau plus bas depuis sept ans contre l'euro et depuis 20 ans contre le dollar,, pénalisé par la divergence de politique monétaire entre la Banque du Japon, ultra-accommodante, et les autres banques centrales parmi lesquelles la BCE et la Fed.

TAUX

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans avance de quatre points de base à 3,0104% alors que les investisseurs anticipent une nouvelle hausse des taux de la Fed de 50 points de base la semaine prochaine, ainsi qu'à la réunion de juillet.

PÉTROLE

Le marché pétrolier monte légèrement avant la publication à 14h30 GMT des chiffres sur les stocks de brut aux Etats-Unis par l'Energy Information Administration (EIA).

Le Brent 0,32% à 120,95 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,45% à 119,95 dollars.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Nicolas Delame)

