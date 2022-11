Hausse en vue pour les actions, la Chine et l'inflation aux Etats-Unis en soutien

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse vendredi après l'assouplissement par Pékin de certaines mesures contre le COVID-19 et les chiffres encourageants de l'inflation aux Etats-Unis, qui renforcent l'espoir d'une diminution du rythme du resserrement monétaire de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme suggèrent une progression de 1,08% pour le CAC 40 parisien, de 0,71% pour le Dax à Francfort et de 0,34% pour le FTSE à Londres.

Les contrats à terme sur indices ont accentué leur progression après l'annonce par les autorités chinoises d'une réduction de la durée de la quarantaine imposée aux personnes cas contact et aux voyageurs venant de l'étranger.

Sur les marchés chinois, cette annonce a été saluée par une vive hausse des indices boursiers: l'indice CSI 300 a grimpé de 2,79% et le SSE Composite de Shanghai de 1,69%.

"La réouverture sera probablement un long processus. Néanmoins, c'est un pas important dans la bonne direction", a déclaré Zhang Zhiwei, économiste en chef chez Pinpoint Asset Management.

Le Stoxx 600, l'indice de référence en Europe, a fini en hausse de 2,75% vendredi, à son plus haut niveau depuis fin août, après l'annonce d'un ralentissement plus important qu'attendu de l'inflation aux Etats-Unis au mois d'octobre, ce qui pourrait conforter la Fed à opter pour des hausses de taux moins élevées.

L'indice des prix à la consommation est ressorti en hausse de 7,7% sur un an, contre +8,2% en septembre, marquant sa moins forte progression depuis janvier.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent que les marchés évaluent à 71,5% la probabilité d'une hausse de taux d'un demi-point lors de la réunion de décembre.

A WALL STREET

La Bourse de New York a vécu jeudi sa meilleure séance depuis plus de deux ans et demi après les chiffres mensuels de l'inflation américaine et l'espoir de voir la Fed modérer la remontée des taux d'intérêt. [.NFR]

L'indice Dow Jones a gagné 1.201,43 points, soit 3,7%, à 33.715,37, le Standard & Poor's 500 a pris 207,8 points, soit 5,54%, à 3.956,37 et le Nasdaq Composite a progressé de 760,97 points, soit 7,35%, à 11.114,15.

Il faut remonter au printemps 2020, période marquée par d'importantes fluctuations des marchés au début de la pandémie de COVID-19, pour retrouver des performances aussi spectaculaires.

L'indice de volatilité du CBOE a chuté de près de dix points à 23,53, au plus bas depuis la mi-septembre.

Tous les grands indices sectoriels S&P-500 ont fini dans le vert mais les performances les plus spectaculaires ont bénéficié aux compartiments les plus sensibles à l'évolution des taux: celui des produits de consommation non-contrainte a pris 7,7%, celui des hautes technologies 8,33%, celui de l'immobilier 7,75%.

Parmi les grandes capitalisations de la "tech", Salesforce s'est adjugé 10,02%, la meilleure performance du Dow Jones, Microsoft 8,23% et Apple 8,9%.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,56% pour le Dow Jones, de 0,66% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,8% pour le Nasdaq.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei a gagné 2,98% et inscrit en séance un pic depuis deux mois, tiré par les valeurs de croissance dans le sillage de Wall Street.

CHANGES/TAUX

Le dollar reste orienté à la baisse face à un panier de devises de référence (-0,43%) après une chute de 2,12% la veille en réaction aux chiffres de l'inflation aux Etats-Unis.

L'euro, qui a pris près de 2% jeudi, gagne 0,25% à 1,0238 dollar

Le yuan chinois, dopé par les annonces d'un assouplissement de certaines mesures contre le COVID-19, évolue à son plus haut niveau depuis sept semaines.

Les marchés obligataires américains sont fermés pour le "Veterans Day". Jeudi, le rendement des Treasuries à dix ans a fini la séance à 3,829%, son plus bas niveau depuis cinq semaines.

En Europe, le dix ans allemand se traite à 2,016% dans les premiers échanges après un creux de deux semaines à 1,979% jeudi.

PÉTROLE

Les cours du pétrole profitent également des annonces des autorités chinoises concernant les mesures de prévention du COVID-19: le Brent gagne 2,48% à 95,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'octroie 2,57% à 88,69 dollars.

(Laetitia Volga)

