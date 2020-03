Hausse importante des entreprises en difficulté (Economiesuisse)

Zurich (awp) - La faîtière Economiesuisse table sur une "augmentation significative" des entreprises en proie à des problèmes de liquidités, d'approvisionnement et d'écoulement de leurs produits, ainsi qu'une détérioration de la morale de paiement en raison de la pandémie de coronavirus.

"L'endiguement de la pandémie cause un grand préjudice économique", a averti Economiesuisse jeudi dans un communiqué, estimant que les chiffres d'affaires des sociétés avaient chuté de 20% en raison du virus. Dans les deux prochains mois, ce repli devrait s'accentuer à 30%.

Selon une enquête réalisée par la fédération, un tiers des sociétés rencontrent déjà des problèmes de liquidités et cette part va monter à 50%. "Les mesures de Conseil fédéral (annoncées mercredi) arrivent donc au bon moment pour interrompre les réactions négatives en chaîne", a souligné Economiesuisse.

Les entreprises membres de la faîtière ont également signalé que la morale de paiement entre sociétés s'était "considérablement détériorée", avec pour conséquence une hausse "significative des pertes sur créances irrécouvrables".

En raison de la pandémie de coronavirus, qui a quasiment mis un coup d'arrêt à la consommation, "la chute des ventes se poursuivra au cours des deux prochains mois, mais ne devrait pas s'aggraver davantage". Les secteurs de la restauration, des hôtels, l'événementiel et les salons de coiffure sont fortement impactés par la désertion de leurs clients.

Les exportations sont aussi touchées par cette baisse et, à l'inverse, l'approvisionnement risque de devenir de plus en plus difficile notamment pour les produits médicaux, les matériels d'emballages et de construction ainsi que l'alcool.

Les goulets d'étranglement ne concernent pas seulement les fournisseurs en Asie, mais aussi en Europe avec des difficultés rencontrées en Italie, France, Allemagne, Pologne, Serbie, Turquie et Autriche.

La crise du Covid-19 aura aussi un impact sur l'emploi, 56% des entreprises sondées ayant indiqué avoir trop de salariés dans les deux prochains mois. Deux tiers n'excluent pas le recours au chômage partiel et des licenciements sont envisagés dans 30% des sociétés.

A l'inverse, 10% des sociétés interrogées s'attendent à une pénurie de personnel.

Au moins six mois pour un retour à la normale

La situation ne devrait pas revenir rapidement à la normale, selon les membres de la faîtière. Ces derniers estiment qu'il faudra au moins six mois pour constater une amélioration. Ces suppositions sont cependant basées sur l'hypothèse qu'il n'y aura pas de confinement étendu, car dans ce cas "l'impact négatif s'intensifiera clairement".

Le Conseil fédéral a adopté mercredi l'ordonnance visant à aider les PME en matière de liquidités au moins jusqu'au 19 avril. Les entreprises pourront obtenir dès ce jeudi auprès des banques des crédits cautionnés par la Confédération, qui a mis à disposition un plan d'aide de 20 milliards de francs suisses.

Les sociétés pourront solliciter auprès de leur banque des crédits de transition à hauteur de 10% maximum de leur chiffre d'affaires annuel, jusqu'à un plafond de 20 millions de francs suisses.

Remboursables dans les cinq, voire sept ans, les crédits seront versés rapidement et de manière non bureaucratique jusqu'à un montant de 500'000 francs suisses. Ils seront garantis à 100% par la Confédération et assortis d'un taux d'intérêt nul.

