Hausse inquiétante du nombre de personnes insolvables au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - Le nombre de Britanniques insolvables a bondi de 23% au troisième trimestre, ont annoncé mercredi les pouvoirs publics, dressant un tableau inquiétant après des années d'austérité et en dépit de la solidité apparente du marché de l'emploi.

Au total, entre juillet et septembre, 30'879 personnes ont été recensées comme insolvables en Angleterre et au Pays de Galles, selon des chiffres trimestriels du Insolvency Service, l'organisme public en charge des faillites au Royaume-Uni.

Sur douze mois, le nombre de personnes insolvables atteint même un record depuis fin 2010.

La situation devient préoccupante pour nombre de ménages, alors même que le pays a été frappé par une décennie d'austérité et que les salaires réels, même s'ils progressent désormais, restent inférieurs à leur niveau d'avant la crise financière de 2008.

Le nombre d'insolvabilités contraste en outre avec un marché de l'emploi qui affiche de solides performances avec un taux de chômage de moins de 4%, non loin d'un plus bas depuis 1975.

"Les chiffres du jour donnent un aperçu inquiétant de l'état des finances personnelles" de nombres de ménages britanniques, relève Duncan Swift, président de R3, une association de professionnels des services autour des faillites.

"Le chômage est peut-être faible mais ce n'est pas nécessairement rassurant pour tout le monde", signale-t-il, observant notamment que le nombre de travailleurs indépendants augmente, tandis que celui des personnes employés à temps plein et partiel diminue, signe d'une précarité croissante.

Pour Alec Pillmoor, associé au cabinet de conseil RSM et spécialiste de l'insolvabilité, "il y a certains facteurs macro et microéconomiques qui jouent compte tenu des incertitudes actuelles", à l'approche du Brexit.

Mais selon lui, "l'accès facile au crédit et une société qui se passe de l'argent liquide font qu'il est de plus en plus difficile pour les consommateurs de maîtriser leurs dépenses", notamment pour les jeunes de 18 à 25 ans.

Nombre de Britanniques ont pris l'habitude de recourir assez facilement aux crédits à la consommation pour réaliser leurs achats, encouragés de surcroît par des taux d'intérêt très faibles.

Le Insolvency Service a dans le même temps publié des chiffres d'insolvabilité pour les entreprises, dont le nombre a atteint 4.355 au troisième trimestre, une période marqué par la retentissante faillite du voyagiste Thomas Cook.

Ce chiffre, qui concerne l'Angleterre et le Pays de Galles, est au plus haut depuis le premier trimestre 2014.

