Hausse prudente des actions, le dollar et le pétrole montent

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse prudente mardi, toujours soutenues par la bonne saison des résultats qui s'achève, tandis que le dollar profitait de la perspective de plus en plus nette d'un prochain resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,1% à 6.820,21 points. Le Footsie britannique a pris 0,4% et le Dax allemand s'est octroyé 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,26%, le FTSEurofirst 300 de 0,33% et le Stoxx 600 de 0,35%.

"C'est une nouvelle journée de records pour le Stoxx 600 (...) car un optimisme prudent continue de l'emporter sur les inquiétudes liées au variant Delta en Asie, et dans une moindre mesure aux États-Unis", a déclaré Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets.

Les investisseurs présents en ce mois d'août suivront la publication mercredi de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis pour se faire une meilleure idée de la stratégie à venir de la Fed après que les discussions sur la réduction de ses achats d'actifs ont été relancées par le solide rapport mensuel sur l'emploi, publié vendredi dernier.

"La publication de l'indice des prix à la consommation de juillet a le potentiel de provoquer de la volatilité, notamment en raison des attentes selon lesquelles l'inflation a dépassé un pic", a déclaré Mark Haefele, responsable des investissements chez UBS Global Wealth Management.

Lundi, deux responsables de la Fed ont déclaré que si le marché du travail américain pouvait encore s'améliorer, l'inflation était déjà à un niveau pouvant repondre à l'un des critères pour débuter la hausse des taux d'intérêt.

En dehors de l'actualité monétaire mais toujours aux Etats-Unis, le plan de 1.000 milliards de dollars (852 milliards d'euros) d'investissements dans les infrastructures a été voté au Sénat quelques minutes après la clôture européenne, une première victoire importante pour l'administration Biden avant le passage du projet de loi devant la Chambre des représentants.

A l'heure de la clôture, le Dow Jones et le S&P-500 étaient en légère hausse après avoir inscrit des records, tandis que le Nasdaq reculait d'environ 0,5%.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur des transports et loisirs (+1,99%) a signé la plus forte hausse du jour, soutenu par la progression du spécialiste des paris Flutter qui a bondi de 7,81% après avoir annoncé un retour au bénéfice aux Etats-Unis en 2023.

Contre la tendance, Air France-KLM a reculé de 0,54% et Accor de 0,80% après que les Etats-Unis ont déconseillé les voyages vers la France à cause du coronavirus.

Lanterne rouge du SBF 120, Valneva a chuté de 13,69% après avoir creusé ses pertes au premier semestre.

En tête du Stoxx, Hellofresh a gagné plus de 9% après avoir fait état d'une forte croissance au deuxième trimestre.

TAUX

La perspective d'une normalisation de la politique monétaire de la banque centrale américaine soutient la remontée des rendements obligataires. Celui des Treasuries à dix ans gagne deux points de base à 1,3372%, au plus haut depuis la mi-juillet.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans a fini inchangé autour de -0,46% après un pic d'une semaine à -0,447%.

Seul indicateur notable d'une journée calme sur le front des données macroéconomiques, l'indice du moral des investisseurs allemands est tombé au plus bas en neuf mois.

CHANGES

Sur le marché des changes, les anticipations liées à la Fed continuent de profiter au dollar, qui enchaîne sa troisième jour de gains face à un panier de devises internationales (+0,12%) pour atteindre un plus haut niveau depuis trois semaines.

"La combinaison des commentaires 'hawkish' de plusieurs responsables de la Réserve fédérale et les créations d'emplois à 900.000 en juin et en juillet ont confirmé ce que le marché soupçonnait, à savoir qu'une décision de réduction progressive des achats d'actifs sera prise prochainement," a déclaré Marc Chandler, stratège chez Bannockburn Global Forex.

L'euro, lui, revient sous à 1,172 dollar, au plus bas depuis le 1er avril.

La livre sterling a brièvement atteint un plus haut de 18 mois contre l'euro, les signes de reprise économique et la diminution du nombre de cas de COVID-19 en Grande-Bretagne alimentant les spéculations sur un relèvement des taux beaucoup plus précoce par la Banque d'Angleterre que par la Banque centrale européenne.

PÉTROLE

Le marché du pétrole efface les pertes de lundi, la hausse de la demande en Europe et aux États-Unis l'emportant sur les préoccupations liées à l'augmentation des cas de COVID-19 dans les pays asiatiques.

Le Brent gagne 2,58% à 70,82 dollars le baril et le brut léger américain (WTI) 2,93% à 68,43 dollars.

(Laetitia Volga, édité par)