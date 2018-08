Le secteur automobile européen est en outre secoué par un avertissement sur résultats de l'équipementier allemand Continental.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,28% à 5.423,92 points à 10h45 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,41% et à Francfort, le Dax prend 0,1%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,16%, le Stoxx 600 de 0,14% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,38%.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en repli d'environ 0,1% au lendemain du record inscrit par le Standard & Poor's 500 à 2.873,23 points.

Wall Street pourrait avoir du mal à se maintenir au plus haut après les revers judiciaires subis par deux proches du président américain, qui ravivent les interrogations sur sa solidité politique à deux mois et demi des élections de mi-mandat.

Paul Manafort, ex-directeur de campagne de Donald Trump, a été reconnu coupable de fraudes fiscales et bancaires, le tout premier jugement lié à l'enquête sur le rôle de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016.

Parallèlement, Michael Cohen, qui fut l'avocat personnel du président, a reconnu devant un tribunal avoir - sur ordre du milliardaire - organisé des paiements avant l'élection pour réduire au silence deux femmes qui disaient avoir eu une liaison avec le candidat républicain, enfreignant ainsi la loi fédérale.

REPRISE DES DISCUSSIONS COMMERCIALES USA-CHINE

"Est-ce important pour les marchés ? Cela pourrait être le cas si les marchés pensent que la situation politique influencera les résultats des élections de mi-mandat (ou les risques entourant ces élections), donc les politiques menées", estime Paul Donovan, chef économiste d'UBS Global Wealth Management.

"Cela pourrait jouer si la politique commerciale était utilisée pour détourner l'attention de la politique intérieure", ajoute-t-il tout en jugeant pour l'instant logique la réaction mesurée des marchés.

L'actualité politique américaine n'a que temporairement pris le pas sur le sujet récurrent des tensions commerciales, alors même qu'Américains et Chinois doivent entamer ce mercredi de nouvelles négociations, dont les observateurs n'attendent pas d'avancée majeure.

Des droits de douane de 25% doivent s'appliquer à partir de jeudi sur 16 milliards de dollars de produits chinois importés aux Etats-Unis, déclenchant des représailles chinoises de portée équivalente.

Les investisseurs guetteront par ailleurs d'éventuels commentaires sur l'impact économique des tensions commerciales dans le compte-rendu de la réunion politique monétaire de la Fed des 31 juillet et 1er août, qui doit être publié à 18h00 GMT.

Le document ne devrait toutefois pas remettre en cause le scénario privilégié actuellement par le marché d'une hausse d'un quart de point du taux des "fed funds" en septembre et d'une autre en décembre.

Sur le marché des changes, le dollar est reparti à la baisse face aux autres grandes devises, l'"indice dollar" cédant 0,08%.

L'euro, en hausse pour la quatrième séance d'affilée, en profite pour remonter tout près de 1,16 dollar, une barre symbolique qu'il a brièvement touchée mardi pour la première fois depuis le 9 août.

LE PÉTROLE EN NETTE HAUSSE, STOCKS EN RECUL AUX USA

Sur le marché obligataire, l'écart de rendement entre les emprunts à dix ans allemand et américain reste proche de son plus bas niveau depuis deux mois, autour de 250 points de base, une diminution favorisée ces derniers jours par la confirmation de la remontée de l'inflation dans la zone euro.

A 0,343%, le rendement du Bund à dix ans a atteint son plus haut niveau depuis près de deux semaines.

Côté actions, la première partie de la séance en Europe a été animée principalement par la chute des équipementiers automobiles après la révision à la baisse par l'allemand Continental de ses prévisions 2018 de chiffre d'affaires et de marge, qu'il justifie par une dégradation des perspectives de vente, l'augmentation des coûts et des charges liées aux garanties.

Continental chute de 13,63% à Francfort tandis que son compatriote Schaeffler cède 6,52%; à Paris, Valeo abandonne 5,74%, Faurecia 4,94%, Plastic Omnium 4,22% et Michelin 6,33%.

Du côté des constructeurs, PSA, premier actionnaire de Faurecia, recule de 1,53% et Daimler de 2,17%.

Au total, l'avertissement de Continental a effacé plus de 10 milliards d'euros de capitalisation boursière du secteur automobile européen, dont l'indice Stoxx perd 3,21%, de loin la plus forte baisse sectorielle en Europe.

A la hausse, Altice prend 6,06%, la meilleure performance du Stoxx 600, après des articles de presse évoquant d'une part des progrès dans les discussions avec Canal+ sur le sport, d'autre part un possible désengagement du groupe d'Altice Studios, qui pourrait fusionner avec OCS, filiale d'Orange.

La société de biotechnologies belge Argenx gagne 5,37%. Le groupe américain AbbVie a exercé une option exclusive pour développer et commercialiser un médicament expérimental, ce qui pourrait se traduire par des paiements de 625 millions de dollars.

Sur le marché pétrolier, le prix du baril est en hausse de plus de 1% et le Brent se traite à plus de 73 dollars après les chiffres hebdomadaires de l'American Petroleum Institute (API) montrant une diminution des stocks aux Etats-Unis. L'Energy Information Administration (EIA) doit publier ses propres statistiques à 14h30 GMT.

(Édité par Patrick Vignal)

par Marc Angrand