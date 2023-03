(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues de nouveau dans le vert mardi avec le retour au calme dans le secteur bancaire après le plan de sauvetage de Credit Suisse mais cette hausse prévue pourrait être fragilisée par les spéculations autour des décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui entame une réunion de deux jours.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,73% pour le CAC 40 à Paris, de 0,92% pour le Dax à Francfort, de 0,46% pour le FTSE 100 à Londres. L'EuroStoxx 50 devrait gagner 0,86% dans le sillage du rebond lundi du Stoxx 600, revenu d'un plus de bas de trois mois.

Le sauvetage de Credit Suisse, orchestré en urgence durant le week-end par les autorités suisses, qui ont incité UBS à racheter son concurrent, n'a pas suffi dans un premier temps à apaiser les marchés. Mais lundi, en fin de séance, le secteur bancaire s'est redressé à la faveur notamment de déclarations jugées rassurantes des superviseurs en Europe sur les détenteurs d'obligations qui s'étaient initialement sentis lésés par le plan de sauvetage de Credit Suisse, redoutant que cela créé un précédent. Les principales banques centrales se sont engagées en outre à fournir des liquidités en dollars pour stabiliser le système financier.

"Globalement, je pense que nous sommes loin d'être tirés d'affaire sur ce sujet", a cependant déclaré Brian Johnson, analyste spécialisé dans les banques chez Jefferies, basé à Sydney, faisant référence au stress actuel sur les marchés.

C'est dans ce contexte que le communiqué de politique monétaire de la Fed, qui se réunit ce mardi pour deux jours, est particulièrement surveillé. Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders sont partagés entre la probabilité d'un relèvement des taux d'un quart de point et un statu quo.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'évolution du coût du crédit dépendrait des données reçues jusqu'à la réunion de la banque. Les chiffres des reventes de logements aux Etats-Unis pour le mois de février sont attendus à 14h00 GMT.

Dans les indicateurs économiques du jour en Europe, les investisseurs prendront connaissance de l'indice Zew du sentiment économique en Allemagne à 09h00 GMT.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, réconfortée par le rachat de Credit Suisse, ce qui semble éloigner le risque de contagion bancaire.

L'indice Dow Jones a gagné 1,20%, ou 382,6 points, à 32.244,58 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 34,93 points, soit 0,89%, à 3.951,57 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 45,03 points (0,39%) à 11.675,54 points.

Dans les valeurs, la banque régionale First Republic Bank a reculé de 47%, S&P Global ayant dégradé sa note de crédit en catégorie spéculative ("junk") sur fond de problèmes de liquidités.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée ce mardi en raison d'un jour férié au Japon.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai a pris 0,58% et le CSI 300 a gagné 1,03%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) monte de 0,4%.

CHANGES

Le dollar repart légèrement à la hausse (+0,11%) mardi face à un panier de devises de référence avec l'apaisement des tensions sur les marchés.

L'euro, en repli de 0,11%, s'affiche à 1,0707 dollar.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans avance d'environ deux points de base, à 3,49%, et celui à deux ans, le plus sensible à l'évolution des taux d'intérêt, prend plus de cinq points, à 3,97%.

Le rendement de cette dernière échéance était cependant encore à un pic de 15 ans le 8 mars, à 5,084%, après l'audition de Jerome Powell devant le Congrès et avant l'effondrement de la banque américaine SVB, qui a marqué le début de la crise dans le secteur.

Dans les premiers échanges en Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans est pratiquement stable, à 2,11%, et celui à deux ans avance de 2,5 points, à 2,34%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers, tombés récemment à un creux de 15 mois, restent nettement sous le barre des 80 dollars: le Brent cède 0,83%, à 73,18 dollars le baril, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule également de 0,83%, à 67,08 dollars.

(Reportage Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)

par Claude Chendjou