Hausse prudente pour les actions, plus marquée pour le pétrole

Ce facteur joue un rôle de soutien pour les marchés actions dans un contexte général qui reste dominé par les tensions commerciales sino-américaines et les spéculations sur de possibles baisses de taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en progression de 0,3% environ pour le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 et de 0,5% pour le Nasdaq Composite.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,05% à 5.377,49 points à 11h35 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,6% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,24%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,28% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro et le Stoxx 600 de 0,26% tous les deux.

A 15 jours maintenant du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du G20 à Osaka, au Japon, l'espoir de voir les Etats-Unis et la Chine profiter de l'occasion pour conclure un accord commercial et écarter le risque d'une nouvelle escalade de la guerre des droits de douane semble s'amenuiser.

Le ministère chinois du Commerce a ainsi réaffirmé que Pékin ne céderait pas aux pressions de Washington visant à forcer le pays à accepter un accord commercial.

"Il y a encore beaucoup d'incertitude pour ce qui est de la géopolitique", explique Manuel Oliveri, analyste de Crédit agricole.

"L'attention est en train de se tourner vers la réunion du G20. Le sentiment vis-à-vis du risque reste relativement instable", ajoute-t-il tout en soulignant que la perspective d'une baisse de taux aux Etats-Unis soutient la tendance.

Les investisseurs surveillent par ailleurs l'évolution de la situation à Hong Kong, où se poursuit la contestation contre un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine.

La situation pourrait notamment affecter le secteur du luxe, estime Mirabaud Securities en rappelant que "l'ex-colonie britannique est une des places fortes mondiales du luxe puisque le marché hongkongais pèse pour plus de 10% du marché mondial".

LES VALEURS EN EUROPE

A Paris, le repli des valeurs du luxe freine d'ailleurs le CAC: LVMH abandonne 0,84% et Kering 0,63%, deux des plus fortes baisses de l'indice.

A la hausse, l'indice Stoxx du pétrole et du gaz progresse de 0,46% après avoir pris jusqu'à 0,74% juste après l'annonce des incidents en mer d'Oman.

Parmi les progressions les plus marquantes du jour, l'opérateur de télécommunications alternatif allemand 1&1 Drillisch bondit de 7,3% après avoir remporté des fréquences lors des enchères pour la 5G organisées par Berlin, qui confortent son statut de numéro quatre du marché. Sa maison mère United Internet gagne 3,98%.

A Paris, Thales affiche une hausse de 2,38% après avoir actualisé ses objectifs annuels de rentabilité opérationnelle et de commandes pour tenir compte du rachat de Gemalto et confirmé sa prévision annuelle de croissance organique.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Aurubis, premier producteur européen de cuivre, chute de 7,81% après avoir averti sur ses résultats et annoncé le départ de son président du directoire.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

PÉTROLE

Le cours du baril a pris jusqu'à 4% après l'annonce des probables attaques contre deux pétroliers en mer d'Oman, un mois après un incident similaire, qui ravivent les craintes d'une montée des risques dans cette région stratégique pour l'approvisionnement mondial en brut.

Le Brent prend 3,87% à 62,29 dollars après un pic à 62,64 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge 3,38% à 52,87 dollars après être monté à 53,11 dollars.

CHANGES

Les informations sur les avaries suspectes touchant deux pétroliers en mer d'Oman et la situation encore tendue à Hong Kong ont provoqué une brève poussée à la hausse du yen, valeur refuge par excellence.

Le dollar, qui cédait du terrain en début de journée, est désormais orienté en légère hausse face à un panier de devises de référence; l'euro est revenu sous 1,1290 dollar.

Le franc suisse s'apprécie après les décisions de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS), qui a maintenu son dispositif de taux négatifs et s'est dite prête à intervenir sur le marché des changes en expliquant que les tensions commerciales USA-Chine étaient la cause de la récente flambée du franc.

La livre sterling reste orientée à la baisse face au dollar et à l'euro au lendemain du rejet par les députés britanniques d'une motion à la Chambre des communes visant à écarter le risque d'un Brexit sans accord.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans cède un peu de terrain face à la hausse des actions pour revenir sous 2,115%.

A moins d'une semaine des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, le marché étudiera les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage et les statistiques mensuelles des prix à l'importation et à l'exportation aux Etats-Unis, à 12h30 GMT.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans est pratiquement inchangé à -0,243%. Les rendements italiens, eux, sont repartis à la baisse après leur envolée de mercredi, favorisée par l'émission d'un emprunt à 20 ans.

(Avec Tommy Wilkes à Londres)

par Marc Angrand