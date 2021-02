Hausse sensible du taux de chômage BIT au 4e trimestre

Zurich (awp) - Le taux de chômage au sens du Bureau international du travail (BIT) a sensiblement progressé en rythme annuel au quatrième trimestre 2020 en Suisse, même s'il reste encore sensiblement inférieur à celui enregistré dans l'Union européenne (UE).

Au quatrième trimestre 2020, le pays comptait 246'000 chômeurs selon la définition du BIT, soit 54'000 de plus qu'un an auparavant, représentant 4,9% de la population active, contre 3,9% sur la même période en 2019, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son enquête suisse sur la population active (ESPA) publiée jeudi.

En comparaison trimestrielle, après correction des variations saisonnières, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour s'établir à 5,2%.

A titre de comparaison, ce même indicateur a progressé, en rythme annuel, de 15,5% à 18,1% dans la zone euro, et de 14,8% à 17,4% dans l'ensemble de l'UE.

Contrairement à ses voisins, la Suisse a vu le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) reculer légèrement pendant la période sous revue, à 7,3%, contre 7,7% un an plus tôt. Chez les 25-49 ans et chez les 50-64 ans en revanche, il s'est accru à respectivement 4,5% (3,7%) et 4,1% (3,4%).

