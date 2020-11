Haut-Karabakh: Accord de cessation des combats sous l'égide de la Russie

EREVAN/BAKOU, 10 novembre (Reuters) - L'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie ont annoncé mardi avoir signé un accord pour mettre fin au conflit armé dans le Haut-Karabakh après plusieurs semaines d'affrontements meurtriers dans l'enclave entre les troupes azerbaïdjanaises et les séparatistes arméniens.

L'annonce a été effectuée en premier lieu sur les réseaux sociaux par le Premier ministre arménien Nikol Pachinian dans la nuit de lundi à mardi, avant que le Kremlin puis le président azerbaïdjanais Ilham Aliev confirment ensuite l'information.

Au cours d'une visioconférence avec son homologue russe Vladimir Poutine, Ilham Aliev a déclaré que "l'accord trilatéral deviendra un point crucial dans le règlement du conflit".

Vladimir Poutine a annoncé que des soldats de maintien de la paix seraient déployés le long des lignes de combat et dans le corridor séparant le Haut-Karabakh et l'Arménie. Le ministère russe de la Défense a fait savoir quelques instants plus tard qu'il débutait l'envoi de quelques 1.960 soldats.

Ilham Aliev a fait savoir que la Turquie serait elle aussi impliquée dans les opérations de maintien de la paix.

Le dirigeant de la région du Haut-Karabakh, Arayik Harutiunian, a dit sur Facebook avoir donné son accord "pour mettre fin à la guerre dès que possible".

Cette annonce fait suite à six semaines de lourds combats dans l'enclave et aux avancées des troupes azerbaïdjanaises. Bakou a revendiqué lundi la prise de la deuxième plus importante ville de l'enclave.

S'exprimant via les réseaux sociaux, Nikol Pachinian a déclaré que "la décision est basée sur des analyses approfondies de la situation au front et des discussions avec des experts".

"Cela n'est pas une victoire, mais il n'y a pas de défaite tant que l'on ne se considère pas soi-même battu (...) Cela doit marquer le début d'une nouvelle ère pour notre unité nationale", a poursuivi le Premier ministre arménien.

Les affrontements dans le Haut-Karabakh ont alimenté les craintes d'un conflit armé plus large dans la région, alors que la Turquie soutient l'Azerbaïdjan et que la Russie a établi un pacte de défense avec l'Arménie.

Plusieurs milliers de personnes pourraient avoir trouvé la mort dans les affrontements au cours des six dernières semaines, durant lesquelles trois tentatives de cessez-le-feu ont échoué. (Nvard Hovhannissian et Nailia Bagirova, avec Margarita Antidze; version française Jean Terzian)