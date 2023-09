MOSCOU, 7 septembre (Reuters) - La Russie a assuré jeudi qu'elle jouait pleinement son rôle de garant de la sécurité dans le Caucase du Sud, alors que l'Arménie accuse l'Azerbaïdjan de concentrer ses forces près de la frontière entre les deux pays.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, cité par l'agence de presse nationale Armenpress, a déclaré que l'Azerbaïdjan menait un "renforcement militaire continu le long de la ligne de contact dans le Haut-Karabakh et de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan".

Reuters n'a pas pu vérifier cette information.

Interrogé sur les propos de Nikol Pachinian, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a de nouveau critiqué le projet annoncé mercredi par l'Arménie d'accueillir un exercice militaire conjoint avec les États-Unis.

"Dans cette situation, l'organisation de tels exercices ne contribue en aucun cas à stabiliser la situation et à renforcer l'atmosphère de confiance mutuelle dans la région", a déclaré Dmitri Peskov.

"Mais la Russie continue de remplir ses fonctions de garant de la sécurité et de travailler de manière scrupuleuse, cohérente et constructive avec Erevan et Bakou."

La Russie a déployé une force de maintien de la paix pour mettre fin au conflit de l'automne 2020, qui s'est achevé par d'importants gains territoriaux pour l'Azerbaïdjan. (Reportage Reuters, version française Augustin Turpin)