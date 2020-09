Haut les masques !

Il est environ six heures du matin et je peux profiter du lever de soleil sur le lac d'Annecy sans masque. C'est l'un des petits privilèges des lève-tôt (avec le super-pouvoir de s'endormir comme une masse avant 22h00). Dès l'arrivée de mon premier collègue, dans deux heures environ, masque obligatoire, comme dans des dizaines de milliers d'entreprises ce 1er septembre. Mais ne nous plaignons pas trop, ce sera probablement beaucoup plus simple que pour les pauvres serveuses de notre cantine habituelle, qui ont passé l'été, journées à 35° comprises, à suer derrière leurs masques. Des adaptations ont été prévues par le protocole national amendé hier, mais elles sont loin d'être claires. Comme nous tous, ce gouvernement tâtonne pour trouver le juste équilibre entre sécurité sanitaire et maintien de l'activité économique.

Les marchés financiers, eux, tâtonnent moins. Les gains mensuels ont même parfois été copieux, comme à Wall Street où la hausse, plus de 7%, est inédite pour un mois d'août depuis 1984 pour le Dow Jones et 1986 pour le S&P 500. Le Nasdaq a lui gagné 11%, mais plus personne ne s'étonne des envolées des valeurs technologiques américaines. Ce qui paraît tout bonnement incroyable, c'est que le Nasdaq 100 a touché un plancher en séance à 6771 points le 23 mars dernier, si bien que les 12 111 points atteints hier soir portent ses gains à 81,5% depuis les points bas de la crise du coronavirus.

La séance boursière du jour sera dominée par la publication les PMI manufacturiers définitifs d'août dans plusieurs grandes économies et par des indicateurs d'emploi en Allemagne et dans la zone euro. Aux États-Unis, les Républicains ont accusé les Démocrates d'avoir fait échouer un nouveau round de négociations sur l'aide économique, les premiers voulant injecter 1000 Mds$ immédiatement alors que les seconds veulent une enveloppe de 3000 Mds$. Le principal moteur sous-jacent des marchés reste l'arrivée d'un vaccin, avec une actualité alimentée presque quotidiennement désormais, compte tenu du nombre de candidats qui se bousculent. Dernière annonce en date, celle d'AstraZeneca, dont le vaccin entre en phase III.

Les indicateurs avancés européens sont plutôt haussiers ce matin, aidés par un PMI manufacturier chinois un peu plus élevé que prévu. Londres reprend après un jour férié.

Les temps forts économiques du jour

Les indicateurs des directeurs d'achats font leur retour aujourd'hui, en Europe et aux Etats-Unis. L'emploi allemand (9h55) et celui de la zone euro (11h00) sont aussi de la partie. Aux Etats-Unis outre le PMI manufacturier (15h45), l'ISM manufacturier et les dépenses de construction sont programmées à 16h00. Ce matin, la banque centrale australienne a laissé ses taux inchangés et les PMI manufacturiers finaux japonais et chinois (Caixin) ont dépassé les attentes.

L'euro s'approche du cap des 1,20 USD ce matin. L'once d'or montre à 1985 USD. Le pétrole reste dans son canal étroit, à 43 USD le WTI et à 45,75 USD le Brent. Le rendement du T-Bond ressort à 0,71% sur 10 ans. Le Bitcoin se négocie 11 700 USD pièce ce matin.

Les principaux changements de recommandations

Alcon : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 64 à 62 CHF.

Bankia : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 1,15 à 1,35 EUR.

Bankinter : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 4 à 4,40 EUR.

BCP : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 0,11 EUR.

CaixaBank : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2,10 à 2,30 EUR.

Davide Campari : J.P. Morgan passe de souspondérer à surpondérer en visant 10 EUR.

Deutsche Wohnen : Goldman Sachs passe de neutre à vendre en visant 37,20 EUR.

Evotec : Citigroup démarre le suivi à l'achat en visant 29,50 EUR.

Frontier Developments : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2050 à 2500 GBp.

Hargreaves Lansdown : Jefferies passe de sousperformance à conserver en visant 1520 GBp.

Industria de Diseño Textil (Inditex) : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 28 à 27,50 EUR. Goldman Sachs passe d'acheter à neutre en visant 26 EUR.

Intesa Sanpaolo : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2,10 à 2,15 EUR.

Ipsen : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 90 à 101 EUR.

LafargeHolcim : Barclays relève son objectif de cours de 49 à 54 CHF.

Mercialys : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 5,90 EUR.

Novartis : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 101 CHF.

Sabadell : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours de 0,29 EUR.

Swisscom : Research Partners démarre le suivi à conserver.

Zalando : Goldman Sachs passe de neutre à achat avec un objectif de cours relevé de 71 à 87 EUR.

L’actualité des sociétés

En France

Le conseil d'administration de Suez a rejeté l'offre "non sollicitée" de rachat par Veolia, libellée à 15,50 EUR, et veut que la société reste indépendante. Engie, qui détient 29,9% du capital, considérerait en outre que le prix proposé est trop faible, selon plusieurs sources. L’essai de phase III de Sanofi évaluant Kevzara sur les patients avec une forme sévère de Covid-19 est un échec. Les immatriculations de véhicules neufs se sont contractées de près de 20% en France en août, selon le CCFA, avec une baisse plus prononcée chez Renault que chez Peugeot. L'Oréal lance une seconde opération d'actionnariat salarié, dont le prix sera fixé le 14 septembre prochain, pour une période de souscription allant du 17 septembre au 2 octobre 2020. Lagardère repousse l'idée d'une assemblée générale extraordinaire et propose d'engager le "dialogue actionnarial" avec Amber et Vivendi. Ubisoft nomme Virginie Haas au poste de chef opérationnel des studios en remplacement de Christine Burgess-Quémard. Verallia change de directeur financier et nomme Romain Barral directeur des opérations. Europlasma reconvoque son assemblée générale mixte le 22 septembre, faute de quorum sur première convocation le 31 août. Memscap, Freelance.com, Kumulus Vape et Pharmasimple ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Le candidat vaccin d'AstraZeneca contre le coronavirus entre en phase III aux États-Unis. Zoom Video Communications flambe de 20% post-séance après avoir relevé ses prévisions. Le conseil d'administration de Telecom Italia a approuvé la création d'un réseau unique de fibre optique en Italie, en partenariat avec son concurrent Open Fiber. Amazon.com veut accélérer ses essais sur la livraison express par drones. Suivant United Continental, American Airlines et Delta Air Lines renoncent aussi aux charges sur les transferts sur leur réseau domestique. Un juge du Delaware tranche par un statu quo le contentieux entre Cigna et Anthem sur leur rapprochement avorté : personne ne doit rien à l'autre. L'Italie s'apprêterait à céder sa participation de 68% dans Banca Monte dei Paschi di Siena en injectant 1 Md€ de fonds propres. Schweiter Technologies rachète les activités de Newell Brands dans les panneaux de mousse aux Etats-Unis. Alfen fournit des bornes de recharge pour véhicules électriques pour des terminaux portuaires de Volkswagen Group UK.

Ça publie. Fosun International, BOC Aviation, BKW AG, Datagroup…

Lectures