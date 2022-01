Havas Group acquiert l'agence parisienne Raison de Santé spécialisée en MedEd pour renforcer l'offre globale en medical education de son réseau Havas Health & You

Cette acquisition renforce la position de leader de Havas Health & You sur le marché français

Havas Group annonce aujourd'hui l'acquisition de Raison de Santé, agence parisienne spécialisée dans le medical education ayant accompagné un large portefeuille d'entreprises du secteur de la santé depuis sa création en 2008. Cette intégration témoigne de la croissance exponentielle du réseau Havas Health & You devenu, sous la direction de sa CEO Donna Murphy, le premier réseau mondial de communication santé et le leader du marché français. L'intégration de Raison de Santé renforce les synergies entre les offres de communication et les offres medical education du réseau tout en faisant du siège français l'exemple concret de la mission et de la vision d'Havas Health & You en Europe. Cette acquisition s'inscrit dans une série de plusieurs succès commerciaux de Havas Health & You en France, et notamment l'obtention du titre d'agence française de santé de l'année les deux dernières années. Yannick Bolloré, Chairman & CEO de Havas Group, commente : « Cette opération intervient alors que le secteur de la santé connait une période d'expansion très rapide en France. Au cours des cinq dernières années, il a doublé ses revenus et la France est désormais le cinquième marché mondial pour les médicaments et le quatrième pays exportateur de vaccins. L'acquisition de Raison de Santé permettra à HH&Y de poursuivre le développement d'une structure aux capacités suffisamment solides pour fournir à nos clients les offres intégrées dont ils ont besoin pour rester compétitifs non seulement sur ce marché, mais également dans le reste du monde. Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Raison de Santé au sein du groupe ! »

« La santé constitue pour le groupe Havas un axe stratégique et cette importance doit se refléter pleinement dans le pays qui l'a vu naître », déclare Loris Repellin, CEO France de Havas Health & You. « La santé n'est pas seulement un secteur où la communication peut innover, mais où elle doit innover ! Tirer pleinement parti de la révolution numérique, de l'attention et de l'engouement croissant du public à l'égard du secteur pharmaceutique tout en proposant une créativité qui s'éloigne des sentiers battus sont autant de facteurs clés de réussite, et c'est une vision que nous partageons avec toute l'équipe de Raison de Santé. Le Med Ed sera un axe fort de notre proposition de valeur pour penser global avec nos clients, co-créer des réponses innovantes, en phase avec les attentes des experts, des patients et de leurs familles », poursuit Loris Repellin.

L'intégration de Raison de Santé est l'une des toutes dernières avancées de HH&Y en France, qui fait suite au lancement récent de Red Havas PR dans le pays. Disposant désormais d'une expertise de premier ordre en matière de medical education, Havas Health & You réunit dorénavant au sein d'un même acteur l'ensemble des services couvrant tous les aspects de la communication à l'attention des entreprises de santé et de bien-être. Le modèle opérationnel du « Havas Village » offre en outre à chaque client un accès aux différents domaines d'expertise nécessaires pour se démarquer et avoir un impact durable et responsable : publicité, communications multicanal, RP, medical education, marketing digital ou encore relations avec les start-ups présentes au sein de l'incubateur Havas à Station F. Le Docteur Sylvain Verut, Gérant de Raison de Santé, déclare : « Notre philosophie est de placer les experts au cœur du processus stratégique et créatif pour lancer des solutions thérapeutiques dans de nombreux domaines de spécialisations. Nous repensons également le parcours patient, en capitalisant sur les connaissances venant des analyses démographiques médicales et en tirant parti de l'innovation digitale. Intégrer Havas Health & You représente une formidable opportunité pour nous ! Nous sommes impatients de croiser nos expertises pour apporter des réponses globales aux demandes de nos clients et optimiser les synergies entre la communication de marque et la communication marché ».

A propos de Havas Group Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Faire la différence, au service des marques, des entreprises et des personnes, est notre raison d'être. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour un modèle totalement intégré incarné par plus de 60 Havas Villages à travers le monde. Dans ces Villages, nos équipes créatives, médias et communication santé et bien-être travaillent en parfaite synergie et avec agilité. Nous œuvrons chaque jour à cultiver notre diversité pour permettre à chacun de se sentir membre d'une communauté tout en étant soi-même, de s'épanouir à la fois professionnellement et personnellement. Depuis fin 2017 Havas est totalement intégré à Vivendi. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société : https://www.havasgroup.com/ A propos de Havas Health & You Havas Health & You regroupe Havas Life, Health4Brands (H4B), Lynx, Red Havas et Havas Health Plus, des réseaux de santé et de communication détenus à 100%, ainsi que l'ensemble des activités et expertises de santé grand public de Havas Creative Group. L'approche du réseau est centrée sur le Human Purpose et dispose du talent, de la ténacité et de la technologie dont les entreprises de santé, les marques et les individus ont besoin pour prospérer dans le monde d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.HavasHealthandYou.com. A propos de Raison de Santé Agence de communication santé spécialisée en communication d'environnement ou MedEd, Raison de Santé a été créée en 2008 et accompagne aujourd'hui la majorité des principaux laboratoires pharmaceutiques. Avec toujours plus d'une idée en tête, nous sommes particulièrement engagés dans des aires thérapeutiques pour lesquelles recherche et développement sont vitaux (oncologie, maladies inflammatoires chroniques, hématologie, vaccinologie, maladies rares, neurologie…) et qui nécessitent des traitements à forte valeur d'innovation (thérapies ciblées, immunothérapies et biomédicaments, thérapies géniques et cellulaires…). Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.raisondesante.com