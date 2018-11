Havas : Le Groupe Havas poursuit le développement d’Havas Blockchain avec ekino pour accompagner les entreprises dans la mise en place de projets blockchain clés en main

Le Groupe Havas poursuit la structuration de son offre blockchain en s'appuyant sur les différentes expertises de ses agences. Havas Blockchain lance aujourd'hui avec ekino une nouvelle offre d'accompagnement stratégique et technologique pour satisfaire la demande croissante du marché, en particulier à l'international (France, UK, US, Vietnam, Inde et Singapour).

Depuis son lancement en mars 2018, Havas Blockchain propose un accompagnement en communication global et international à destination des entreprises de l'écosystème blockchain ou réalisant des ICOs. Récompensée en octobre dernier à Beijing par le prix international des 'Blockchain Innovation Marketing Award', Havas Blockchain a déjà accompagné la communication de plusieurs clients dont Carrefour, Chain Accelerator ainsi que les ICOs de Talao et de Sandblock. Ces deux dernières ont levé plusieurs millions d'euros pour développer respectivement une plateforme décentralisée de mise en relations entre grandes entreprises et freelances ; et une plateforme de conversion de programmes de fidélité, bons de réduction et d'achat en crypto-actifs.

Dans la lignée de sa stratégie « Together », Havas collabore avec ekino, groupe de conseils et de réalisations digitales. Conscient du rythme auquel évoluent les métiers et les nouvelles innovations comme la blockchain, ekino intègre le consulting, le design, l'innovation, l'ingénierie, et la data au sein d'une même équipe pour accompagner leurs clients dans leur transformation digitale et faire face à ces nouveaux enjeux. Ekino a depuis toujours, l'ambition d'être un acteur positif du digital et a la volonté de développer des solutions qui ont un réel impact sur la vie des femmes et des hommes qui les utilisent.

Les équipes accompagneront ensemble leurs clients dans la mise en place de projets blockchain clés en main. L'offre est structurée en plusieurs volets :

Un conseil agnostique sur les technologies.

Des solutions d'audit technique (due diligences, sécurité, etc.).

Une offre de développement et d'industrialisation de projets.

La solution Havas Blockchain est unique sur deux aspects :

Agnostique aussi bien sur les technologies blockchain (Bitcoin, Ethereum, RSK…) que les langages de programmation (Solidity, NodeJS, PHP, Java, ReactJS…).

Pragmatique (spécialistes autant des architectures centralisées que décentralisées, les équipes d'ekino pourront proposer les solutions les plus adéquates aux besoins de chaque client).

« Depuis le lancement d'Havas Blockchain, nous dépassons progressivement le seul conseil en communication pour accompagner nos clients sur d'autres territoires dont notamment le conseil en stratégie et en gouvernance avec Havas Paris ou le marketing sportif avec Havas Sports & Entertainment. Pour proposer un package toujours plus complet à nos clients, nous avons naturellement souhaité développer au sein d'Havas Blockchain une solution d'accompagnement technologique qui puisse être agnostique et pragmatique. Pour ce faire, nous avons collaboré avec les ingénieurs d'ekino qui travaillent sur ce sujet depuis plus d'un an », explique Fabien Aufrechter, Head of Havas blockchain.

Des équipes expertes du digital qui s'appuient sur des premières expérimentations

« En développant notre solution dans le cadre de l'offre Havas Blockchain, nous rejoignons une vision éthique et pragmatique. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises promettent monts et merveilles à leurs clients en leur assurant que la blockchain est la solution à tous leurs problèmes, or la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Cette nouvelle technologie n'en est qu'à ses prémices, et en tant qu'experts du digital, nous avons une certaine responsabilité. Il faut d'abord comprendre cette technologie, l'expliquer, et la mettre au service du client final. Nous avons le devoir d'éclairer nos clients sur les opportunités, et les contraintes que cette nouvelle technologie implique, tout en prenant en compte l'expérience utilisateur. Oui, la blockchain est bien une révolution, mais elle n'est pas destinée à résoudre toutes les problématiques business. De plus, son adoption dépendra de sa valeur d'usage », insiste Malo Gaudry, Directeur général d'ekino. L'expertise apportée par ekino permettra de compléter l'offre Havas Blockchain, assurant ainsi de bout en bout la réalisation d'un projet ; du conseil à la réalisation, en passant par la communication.

Dirigées par Hugo Briand, Architecte digital et Blockchain Lead, les équipes d'ekino sont opérationnelles depuis plus d'un an et expérimentent déjà plusieurs solutions sur des technologies blockchain. Parmi celles-ci :

Un chatbot développé sur Ethereum permettant l'identification de fake news. Structuré sur un modèle collaboratif, les utilisateurs sont dotés d'un score réputationnel, et votent sur la fiabilité d'une information.

Une expérimentation conjointe avec Prisma Media au travers de la mise en place d'un token RH. Ce projet va permettre de démocratiser l'usage des crypto-monnaies au sein des participants à l'expérience, ainsi que d'identifier des problématiques d'expérience utilisateur liées à l'usage de crypto-monnaies.

La mise en place de nœuds Bitcoin et Lightning Network de façon à apporter aux clients des capacités de paiement en crypto-monnaies, et de valider les transactions de ces réseaux.

« Avec cette offre complète, nous permettons à nos clients de s'ouvrir à de nouvelles opportunités, et de donner une nouvelle dimension à leurs projets. Les entreprises auront désormais la possibilité de mieux appréhender le web décentralisé par le biais d'une solution véritablement clés en main. C'est dans cette optique que nous expérimentons des solutions. Cela nous permet de trouver des cas d'usages concrets, et d'identifier les contraintes liées à ces architectures. C'est essentiel d'avoir une approche pragmatique, surtout dans le cadre de nouvelles technologies comme la blockchain », ajoute Hugo Briand, Architecte et Blockchain Lead chez ekino.

Quelques mois après le lancement du premier programme de fidélisation des fans basé sur la blockchain pour les organisations sportives par Havas Sports & Entertainment, le Groupe a également noué plusieurs partenariats stratégiques notamment avec Blockchain Partner (conseil et développement de projets) et Coinhouse (compliance).

La nouvelle offre d'Havas Blockchain est opérationnelle dès ce jour.

A propos du Groupe Havas

Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui

20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Depuis fin 2017 il est totalement intégré à Vivendi. La mission du Groupe Havas est de mettre en relation les marques et les consommateurs via la créativité, l'expertise média et l'innovation. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour une organisation « client centric » et un modèle totalement intégré incarné par les 55 Havas Villages à travers le monde, où les équipes créatives et médias travaillent en synergie.

#MakeBrandsMeaningful

De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société : www.havasgroup.com

A propos d'ekino

Créé en 2010 par Yann Doussot et Malo Gaudry, ekino accompagne ses clients pour imaginer, créer et déployer de nouveaux produits et services digitaux avec l'ambition d'être un acteur positif du changement. Pionnière dans son approche convergente, ekino a la conviction que les problématiques digitales doivent être abordées à travers le triptyque de l'expérience client, du business, et de la technologie. Présent dans 6 pays (France, UK, États-Unis, Vietnam, Singapour et Inde), ekino intègre le design, le consulting, l'ingénierie, la data et l'innovation au sein des mêmes équipes, réunissant près de 500 passionnés et experts du digital. Depuis 2016, ekino fait partie du groupe Havas, regroupant plus de 20 000 experts dans le monde (communication, média, marketing, event). Plus d'infos sur www.ekino.com