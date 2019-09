Havas acquiert l'agence française indépendante la plus primée : BUZZMAN

Havas Group annonce aujourd'hui l'acquisition de 51% des parts de Buzzman. Cette acquisition permet au Groupe Havas de renforcer son leadership créatif en France et d'intégrer des équipes talentueuses et innovantes.

Buzzman a été créé en 2006 par Georges Mohammed-Chérif qui souhaitait mettre la culture digitale au service des marques. En fondant Buzzman, il a créé un nouveau modèle d'agence de publicité 100% indépendante qui combine une créativité de très haut niveau à une science poussée de l'engagement des consommateurs. Buzzman est depuis devenue l'agence indépendante française la plus primée du marché et est reconnue comme l'une des plus audacieuses et créatives d'Europe.

Avec ses associés, Thomas Granger (depuis 2009), Julien Levilain (depuis 2011), Olivier Amsallem (depuis 2007), Tristan Daltroff et Louis Audard (depuis 2010) ainsi que Clément Scherrer (depuis 2015), Georges Mohammed-Chérif a su insuffler à ses équipes une forte culture et des méthodes de travail fondées sur l'exigence, l'autonomie et la solidarité. Basée à Paris, Buzzman réalise une marge brute de 12,3M€. Ses 140 talents s'appuient sur la créativité et l'entertainment pour influencer en profondeur les perceptions, les comportements et les usages des consommateurs. En repoussant les frontières de la publicité traditionnelle et en créant des concepts innovants, Buzzman permet aux marques de s'engager avec leurs audiences grâce à un storytelling puissant.

Buzzman accompagne des grandes marques telles que Burger King, PMU, Boursorama Banque, Ikea, Ouibus (SNCF), Fleury Michon, Hippopotamus, Mondelez (Oreo, Milka), EasyJet, L'Oréal (Diesel, Puma Fragrances, Garnier), Huawei, NRJ Mobile, PayPal, BMW…

Fidèle à l'esprit entrepreneurial et décentralisé qui caractérise Havas, Buzzman fera désormais partie de la division créative du groupe, tout en restant autonome dans ses locaux du 10ème arrondissement. L'agence pourra compter sur le Groupe Havas pour investir dans les meilleurs talents et outils créatifs. De plus, toute l'équipe dirigeante, à commencer par Georges Mohammed-Chérif, restera à la tête de l'agence.

Yannick Bolloré, Chairman et CEO Havas Group a commenté : « Je suis ravi et fier d'accueillir Buzzman chez Havas, bienvenue aux équipes ! Georges a été l'un des premiers publicitaires à saisir les formidables opportunités qu'offre le digital. Il a su prendre les bonnes décisions et a fait preuve d'audace pour donner naissance à une véritable pépite devenue aujourd'hui une agence incontournable dans le domaine de la création en France et à l'international. Cette opération s'inscrit parfaitement dans notre volonté de positionner Havas à la convergence de la communication et de l'entertainment, dans la logique de notre intégration dans Vivendi. »

Georges Mohammed-Chérif, Président et Directeur de la Création de Buzzman a ajouté: « Ces dernières années, Buzzman a été régulièrement approchée par de grands groupes de communication et de conseil. Si notre choix se porte aujourd'hui sur Havas, c'est que Yannick Bolloré a su entendre et comprendre ce qui fonde notre singularité créative : notre indépendance. La condition sine qua non de notre intégration au sein du Groupe Havas a donc été celle du respect de notre autonomie. Nous pourrons ainsi profiter des synergies du réseau et élargir notre champ d'opportunités tout en préservant la recette du succès de Buzzman depuis sa création : l'exigence, la liberté de ton et l'audace. »

A propos de Havas Group

Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui 20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Depuis fin 2017 il est totalement intégré à Vivendi. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour un modèle totalement intégré incarné par plus de 60 Havas Villages à travers le monde. Dans ces Villages, les équipes créatives, médias et communication santé travaillent en synergie. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société www.havasgroup.com

A propos de Buzzman

Désignée 'Best International Small Agency of The Year 2011' par Ad Age, 'Agence de l'année au Cristal Festival' en 2013 et 2016, 'Agence de l'année' aux Effie France 2016, 'Agence la plus Créative' en 2016 et élue par les annonceurs 'Nouveau Modèle d'Agence Créative' en 2017 au Grand Prix des Agences de l'Année et 'Agence Française la plus Créative' en 2019 selon l'étude BVA Limelight, Buzzman est une agence de publicité indépendante spécialisée dans la création de concepts innovants qui repoussent les frontières de la publicité traditionnelle. En 2016, Buzzman crée Productman, un studio de création de produits et de services innovants, communicants et générateurs de business. Productman accompagne actuellement des grands acteurs du retail - Système U, Botanic - et du FMCG - Ontex - dans la création de produits et de services innovants. L'agence, multi-primée par les plus grands festivals internationaux (Cannes Lions, Eurobest, EFFIE, Clio Awards…) et nationaux est reconnue comme l'une des plus créatives d'Europe.