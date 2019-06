Havas : poursuit l'expansion de son réseau conseil en culture The Annex avec l'acquisition de Battery, agence créative multi-primée à Los Angeles

HAVAS GROUP POURSUIT L'EXPANSION DE SON RESEAU CONSEIL EN CULTURE THE ANNEX AVEC L'ACQUISITION DE BATTERY, AGENCE CREATIVE MULTI-PRIMEE A LOS ANGELES

Grâce à son expertise de niche, Battery confère un avantage concurrentiel à la branche d'Havas spécialisée dans le conseil en matière de contenu culturel et de divertissement

Havas Group annonce aujourd'hui l'acquisition de Battery, une agence créative très réputée basée à Los Angeles, axée sur la culture, et notamment sur les jeux vidéo, la télévision, le cinéma et les services de streaming. Cette agence, cofondée en 2013 par Anson Sowby et Philip Khosid, est partie de l'idée simple de concevoir la publicité comme un divertissement à part entière.

Battery s'est vue décerner le titre de « Small Agency of the Year » par Advertising Age en 2018, 2016 et 2015. Nommée « Boutique Agency de l'année » en 2018 par ThinkLA, une association professionnelle sans but lucratif qui sensibilise la communauté créative de la Californie du Sud, le Los Angeles Business Journal l'a également inclue parmi les 20 entreprises privées au plus fort développement dans la région de Los Angeles trois années de suite. En 2018, l'agence figurait également dans la liste Inc. 5000 des entreprises privées américaines à plus forte croissance.

Battery sera intégrée à The Annex, le réseau d'Havas spécialisé dans le culture et le divertissement. Elle sera renommée Battery Annex. Cette acquisition renforce la présence de The Annex dans la communauté créative de Los Angeles, et vient étoffer ses ressources dans les secteurs du gaming et du streaming. Elle apporte à Havas et à Vivendi une vision inégalée du marketing hollywoodien. Cela leur permettra donc de mieux conseiller leurs clients évoluant dans le domaine de la culture afin de leur offrir davantage de contenus à forte valeur et d'expériences de marque enrichissantes.

Battery Annex conserve son siège de Los Angeles, et A. Sowby en reste le PDG, dirigeant une équipe de plus de 50 employés. Battery affiche des revenus dépassant les 10 millions de dollars et travaille avec des clients prestigieux dans les domaines du jeu vidéo, du divertissement et de la finance, tels qu'Activision Blizzard, 2K Games, Athlon Games, PUBG, Netflix, Warner Bros, CBS, Disney, NBCUniversal, et Royal Bank of Canada.

L'acquisition de Battery s'inscrit dans une stratégie mondiale d'expansion du réseau de The Annex et bénéficie pleinement de la puissance d'Havas et de Vivendi dans l'univers de la culture. Alors qu'Havas soutient la croissance rapide de The Annex aux Etats-Unis, le Groupe annonce en parallèle l'ouverture d'une deuxième antenne internationale, Annex Bastille, située à Paris. En outre, Havas prévoit une expansion sur le marché canadien où Battery sera intégrée au Havas Village de Toronto.

The Annex emploie aujourd'hui 200 collaborateurs dans ses trois bureaux américains de Chicago, New York et Atlanta, et dans un bureau à Singapour. Ses principaux clients incluent Adidas Originals, Coca-Cola, Sprite, Bloomingdales, Gushers, Clif Bar and Company et Mike's Hard Lemonade parmi d'autres.

Yannick Bolloré, Chairman & CEO de Havas Group, déclare : « La convergence de la publicité, du divertissement, de la musique et du jeu reste une priorité pour Havas et Vivendi. The Annex est l'un des piliers de cette évolution. Nous sommes très heureux que l'acquisition de l'agence Battery permette de matérialiser une offre client vraiment unique qui continue à nous différencier des autres holdings du secteur. »

Pour Paul Marobella, Chairman et CEO de Havas Creative North America, et cofondateur du réseau The Annex : « Notre modèle The Annex vise à aider les marques mondiales à exploiter le secteur de la culture. Les jeux vidéo, Hollywood et le divertissement en streaming sont des éléments fondamentaux de la culture moderne. Nous pensons que l'équipe de Battery est l'une des meilleures au monde s'agissant de susciter l'engagement envers les marques par ce biais. C'est avec joie que nous accueillons Battery dans les familles Havas et The Annex. »

Anson Sowby, cofondateur et CEO de Battery, et Philip Khosid, cofondateur et CCO de Battery, expliquent : « Lorsque nous avons fondé Battery, nous n'avions qu'un seul client et aucun financement. Mais nous étions convaincus de réussir en restant fidèles à notre philosophie créative qui consiste à faire ce que nous faisons par amour de l'idée. C'est le même amour, la même envie passionnée d'aller toujours plus loin, de repousser les limites, qui rend notre partenariat avec The Annex idéal. Nous savons que Battery continuera à offrir ce que nous faisons de mieux : la simplicité, une créativité audacieuse et une volonté acharnée. Avec aujourd'hui des ressources supplémentaires pour nous permettre de passer à la vitesse supérieure ».

De nombreux événements, campagnes et expériences de Battery ont reçu des récompenses, notamment aux Cannes Lions, Grands Clios, Webbys, Addys, Promax, Tellys, the One Show, London International et D&AD Pencils. L'agence s'est distinguée par sa remarquable campagne « Netflix is a Joke » qui a obtenu un Cannes Lion catégorie Film, des Clios, et un prix D&AD. Plutôt que de s'attaquer à la concurrence, Battery a coopéré avec Netflix pour lancer une campagne d'affichage en 2017 avec une stratégie d'auto-dérision pour attirer l'attention sur son offre de comédies.

R&D Venture Partners ont agi en tant que conseiller financier de Battery dans le cadre de l'opération.

A propos de Battery

La mission de Battery consiste à créer de la publicité comme un divertissement à part entière. Distinguée par le titre de « Meilleure petite agence de l'année » en 2015, 2016 et 2018 par Ad Age, considérée comme l'une des 20 entreprises privées à la plus forte croissance dans le Comté de Los Angeles en 2016 et 2017, Battery crée des campagnes mondiales pour des marques comme Netflix, AECOM et Activision Blizzard.

Pour plus d'informations, consulter www.batteryagency.com ou suivre en ligne sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

A propos de Havas Group

Havas est l'un des plus grands groupes de communication au monde. Fondé à Paris en 1835, le Groupe compte aujourd'hui

20 000 collaborateurs dans plus de 100 pays et dispose de trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers de la communication. Depuis fin 2017 il est totalement intégré à Vivendi. La mission de Havas Group est de faire la différence en apportant du sens aux marques que nous accompagnons et aux personnes avec qui nous travaillons. Pour mieux anticiper et répondre aux besoins des clients, Havas a opté pour un modèle totalement intégré incarné par plus de 60 Havas Villages à travers le monde. Dans ces Villages, les équipes créatives, médias et communication santé travaillent en synergie. De plus amples informations sur le Groupe Havas sont disponibles sur le site web de la société www.havasgroup.com

A propos de The Annex

La culture ne dort jamais. Pour prendre le pouls des événements, il faut en faire partie, les vivre, tous les jours. C'est pour cela que nous avons créé The Annex, une agence conseil en culture pour façonner les tendances de demain. Lancée à Chicago, The Annex est le réseau mondial d'Havas qui connaît la croissance la plus rapide et qui aide les marques à exploiter le secteur de la culture. Le réseau de 200 personnes compte des créateurs, des influenceurs et des leaders immergés dans les conventions contemporaines, mais qui sont aussi des architectes et des créateurs du cool et de l'important.

Voir notre site annexneversleeps.com ou nous suivre sur Twitter @The_Annex_, Facebook et Instagram @The.Annex.