Kahului (awp/afp) - Le bilan des incendies dans l'archipel américain de Hawaï s'est aggravé à au moins 36 morts, ont annoncé dans un communiqué les autorités du comté de Maui, l'île principalement touchée.

"Alors que les efforts pour combattre les feux se poursuivent, 36 personnes décédées ont été découvertes à ce jour pour le feu de Lahaina toujours actif", selon le communiqué mercredi. Cet incendie a déjà détruit en grande partie la ville touristique de Lahaina sur la côte ouest de Maui.

Un précédent bilan de ces indendies, qui ont débuté tôt mardi et menacent plus de 35.000 personnes sur l'île de Maui selon l'agence de gestion des urgences de Hawaï, avait fait de six morts.

Plus de 800 hectares ont brûlé, selon cette agence. "Des vents forts et en rafales ainsi que des conditions de sécheresse ont placé la majeure partie de Hawaï sous une alerte rouge qui a pris fin mercredi soir et de nouveaux feux sévissent sur la grande île et sur Maui", selon l'agence.

Les incendies ont provoqué des milliers d'évacuations et forcé certains habitants à se jeter à la mer pour échapper aux flammes. Plus de 270 bâtiments ont été endommagés ou détruits dans la ville de Lahaina, avaient indiqué plus tôt mercredi les autorités.

"Une grande partie de Lahaina (...) a été détruite et des centaines de familles locales ont été déplacées", avait ainsi confirmé le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, dans un communiqué. Cette station balnéaire appréciée des touristes compte 12.000 habitants.

Une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux montre des flammes en plein coeur de la ville, avec de gros panaches de fumée noire.

