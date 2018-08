Hayward Industries, Inc. acquiert Paramount Leisure Industries, Inc.

ELIZABETH, New Jersey, le 24 août 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hayward Industries, Inc., un important fabricant et distributeur mondial d'équipements pour piscines résidentielles et commerciales et de produits de contrôle des flux industriels, a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat d'achat ferme pour l'acquisition de Paramount Leisure Industries, Inc. La transaction devrait être conclue au cours du mois d'août.

Connue dans l'industrie sous le nom de Paramount Pool & Spa Systems, la société possède des antécédents incontestables et une réputation justifiée de fabricant de produits haut de gamme, innovants et à la pointe de la technologie. Le PDG actuel, Lewis "Buzz" Ghiz, a poursuivi les efforts de son père George, fondateur de la société en 1964, afin de de créer une entreprise d'envergure internationale, synonyme de service, de qualité et d'innovation. Reconnu comme l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de nettoyage de sol, Paramount s'est diversifié dans d'autres technologies d'assainissement, les produits blancs économes en énergie, les produits d'éclairage et d'autres produits permettant d'optimiser le fonctionnement des piscines et des spas, et le plaisir qu'on en retire.

Clark Hale, PDG de Hayward Industries, a déclaré: « Nous sommes ravis de nous associer à Buzz et à l'équipe de Paramount. Leur culture d'innovation et leur excellent service à la clientèle, combinés à la présence mondiale de Hayward, créeront des opportunités de croissance significatives pour les deux entreprises, nos clients et nos employés. »

Buzz Ghiz partage l'enthousiasme que suscite ce prochain chapitre dans l'histoire de son entreprise. « Nous avons construit une entreprise exceptionnelle en grande partie grâce aux relations établies avec nos précieux clients et amis pendant de nombreuses années. Hayward en est conscient et je crois qu'ils sauront gérer la marque Paramount à bon escient. Nous opérerons comme une entreprise autonome sous l'appellation Paramount avec la même structure que celle que nous avons aujourd'hui ; la même équipe de direction, la même force de vente, la même équipe de service client et les mêmes opérations.

Nous nous engageons à promouvoir l'entreprise avec la même passion et la même culture, et en mettant toujours le client au centre de nos préoccupations. Nous sommes impatients de concrétiser cette relation et cette nouvelle étape du développement de Paramount », a déclaré Ghiz.

Les systèmes de nettoyage de sol et de circulation de Paramount fonctionnent automatiquement afin de minimiser le temps de maintenance. Ils fonctionnent également comme des systèmes de circulation à haut rendement. Les propriétaires peuvent espérer économiser jusqu'à 30 % sur les produits chimiques et l'énergie pendant la durée de vie de leur piscine. La gamme de désinfectants combinés UV, Ozone et UVO3 de Paramount offre un niveau de pureté de l'eau inenvisageable avec le chlore seul. Ces désinfectants supplémentaires agissent en synergie pour inactiver les micro-organismes résistants au chlore et éliminer les particules organiques afin de laisser de l'eau étincelante et sûre. Paramount propose une large gamme de produits blancs techniques, allant des drains non bloquables et des niveleurs d'eau automatiques à son nouveau skimmer venturi, la technologie partenaire parfaite pour les installations de pompes à vitesse variable.

A propos de Hayward

Hayward Industries, Inc. est un important fabricant mondial d'équipements pour piscines résidentielles et commerciales, et de produits de contrôle des flux industriels. Basée à Elizabeth, dans le New Jersey, Hayward commercialise une gamme complète d'équipements de piscine et de spa à faible consommation d'énergie, notamment des pompes, des filtres, des appareils de chauffage, des nettoyants, des électrolyseurs au sel, des automates, et des produits d'éclairage, de sécurité et de contrôle des flux. Parmi les produits et marques de commerce de Hayward figurent OmniLogic®, VS Omni(TM), TriStar®, MaxFlo®, Super Pump®, AquaRite®, TurboCell®, Navigator®, Pool Vac(TM), AquaVac®, Swim Clear(TM), et CAT Controllers®. Les produits Hayward sont vendus dans le monde entier. Pour plus d'informations, merci de contacter Hayward au (908) 351-5400 ou visiter le site Hayward.com.

A propos de Paramount

Paramount Leisure Industries est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de nettoyage de piscines par le sol. Basée à Chandler, Arizona, Paramount commercialise des systèmes de nettoyage par le sol ainsi que des produits innovants de désinfection des piscines, notamment des systèmes d'UV et des systèmes d'Ozone, des produits blancs à faible consommation, des produits d'éclairages et d'autres produits pour piscines et spas. Parmi ces marques commerciales figurent Ultra UV2(TM), ClearO3(TM), SwingJet(TM), SwingSweep(TM), et VectorJet(TM). Les produits Paramount sont vendus dans le monde entier. Pour plus d'informations, merci de contacter Paramount au 480-893-7607.

Pour plus d'informations, merci de contacter :

Dave MacNair

Tél : 908.351.5400

E-mail: pr@hayward.com

