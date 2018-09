Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hedios lance H Performance 21, une solution de placement offrant "un nombre plus important de possibilités de sortie gagnante". H Performance 21 vise un objectif de rémunération de 13 % annuel (hors frais liés au cadre d'investissement, avant prélèvements sociaux et fiscalité), indique la société de gestion. Un remboursement anticipé automatique est possible tous les trimestres (à l'issue de la première année) dès lors que l'évolution de l'indice Euronext Eurozone 40 EW Decrement 5 % (indice de référence) est supérieure ou égale à + 5 % par rapport à son niveau initial.Les possibilités de remboursement automatique anticipé tous les trimestres (au lieu de tous les ans) augmentent la probabilité de sortie avec un gain, précise Hedios.S'il n'y a pas de remboursement anticipé, le capital est protégé au terme de la durée maximale de 12 ans, jusqu'à 40 % de baisse de l'indice de référence, souligne la société de gestion.H Performance 21 est proposé dans le cadre du contrat d'assurance-vie Hedios Life (Suravenir).