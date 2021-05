Heidi.news rejoint officiellement le giron du Temps

Genève (awp/ats) - Le Temps SA annonce mardi avoir racheté le média en ligne romand Heidi.news. Chacun des titres conservera son identité et une rédaction propre. En revanche, la rédaction en chef et la direction des deux médias seront communes. Les forces en matière de marketing et de technologie seront aussi partagées.

Cette opération n'est en rien surprenante. Elle avait été annoncée en novembre 2020 lors du rachat du Temps par la Fondation Aventinus, une entité dont le but est de soutenir des médias autonomes de qualité en Suisse romande. L'acquisition du portail d'informations a reçu le feu vert de la Commission de la concurrence (ComCo).

L'opération porte sur un montant de 728'000 francs suisses, soit un prix d'achat de 5 francs suisses par action. La transaction, financée par la Fondation Aventinus, a fait l'objet d'analyses par des spécialistes, y compris en ce qui concerne la valorisation de la société éditrice de Heidi.news, selon un communiqué.

Le Temps SA se félicite de l'engagement de son propriétaire. Par ce geste, la fondation Aventinus "démontre sa volonté de maintenir et de développer en Suisse romande un centre de qualité et d'innovation dans les médias", souligne le journal romand.

Par ailleurs, le conseil d'administration de la société Le Temps SA sera prochainement élargi à six membres. Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde, y fera son entrée et rejoindra le président Eric Hoesli, Abir Oreibi, Yves Daccord et Tibère Adler. Une sixième personnalité indépendante doit encore être désignée.

Le Temps a en outre décidé de créer un conseil consultatif, dont la mission sera d'éclairer par ses conseils l'entreprise et le conseil d'administration sur des questions stratégiques de développement. La première présidente de cet organe sera la journaliste Sylvie Arsever. Les autres membres de ce conseil seront nommés bientôt.

ats/fr