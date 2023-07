Genève (awp/ats) - Le média romand en ligne Heidi.news se réinvente. Dès cet été, dans "les Explorations", il fait la part belle aux récits au long cours, composés d'enquêtes et de reportages. Il abandonne les formats intermédiaires, mais conserve deux newsletters consacrées à l'actualité du monde, avec le point du jour en semaine et Heididimanche le week-end.

Un "nouveau pari éditorial que nous sommes confiants de pouvoir tenir" explique Serge Michel, le co-fondateur de Heidi.news, dimanche, dans la dernière newsletter du média en ligne. Heidi.news, qui a vu le jour en 2019, part dans cette aventure avec "une équipe réduite".

Serge Michel rappelle les temps difficiles que traverse la presse. "La moitié des titres pour lesquels j'ai travaillé sont morts: le Journal de Genève, le Nouveau Quotidien et l'Hebdo". Ceux qui restent "ont connu des transformations qu'il était impossible d'imaginer" il y a 30 ans.

Aujourd'hui, avec Heidi.news, "l'essentiel, pour nous, ce n'est pas la quantité d'articles publiés, mais de garder le ton du média" relève encore Serge Michel.

Heidi.news a pour actionnaire principal le journal Le Temps. Le quotidien romand est détenu par la fondation Aventinus, dont le but est de soutenir et stimuler l'existence d'une presse et de médias autonomes, diversifiés et de qualité.