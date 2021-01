Hello, Goodbye

Après avoir trépigné d'impatience en attendant le plan de relance démocrate, les investisseurs jouent les enfants gâtés depuis la semaine dernière et la confirmation d'une enveloppe de soutien colossale de 1 900 milliards de dollars, qui s'accompagnera dans les jours et les semaines à venir d'autres engagements liés aux infrastructures et à l'environnement. De quoi expliquer la baisse hebdomadaire des principales places financières, à deux jours de l'investiture du nouveau président des Etats-Unis. Ne cherchez pas trop, c'est le principal événement de la semaine, avec son contexte explosif et son ambiance crépusculaire pour Donald Trump. Le président américain est probablement la principale victime politique de la pandémie de coronavirus dans le monde à ce stade, lui qui ne voulait pas croire à ses ravages. D'ailleurs, le cap des 400 000 morts aux Etats-Unis sera franchi aujourd'hui ou demain.

Pendant ce temps, la Chine vous salue bien, avec ses 2,3% de croissance en 2020. Le chiffre est tombé cette nuit. On savait déjà qu'il serait positif et que ce serait le seul des grandes économies mondiales. Il est même un peu plus élevé que prévu. Pour parler crument et sans arrière-pensée complotiste, le pays a donné naissance au coronavirus - merci les gars - puis a exporté tout le nécessaire pour s'en protéger. Une façon particulièrement cruelle de nous montrer à nous, économies occidentales avancées, qu'en dehors des couturières sexagénaires, nous n'avons plus les capacités industrielles pour faire face à ce type de problème. Il paraît que ça va changer. Je demande à voir.

Aujourd'hui, on célèbre Martin Luther King aux Etats-Unis. J'imagine qu'il n'est pas nécessaire de rappeler ce que symbolise le prix Nobel de la paix 1964 pour la société américaine dans le contexte actuel. Je découvre en plus en préparant ce papier qu'il est né à Atlanta, en Géorgie. Un clin d'œil supplémentaire de l'Histoire. La journée est fériée aux Etats-Unis en général et à Wall Street en particulier. Sur le reste de la semaine, les publications des résultats 2020 des entreprises vont se multiplier. Citons notamment Bank of America, Netflix, Rio Tinto et Goldman Sachs demain, puis The Procter & Gamble et ASML mercredi, avant jeudi Intel et International Business Machines. En France, Alstom, Virbac, Soitec, Seb et Rémy Cointreau seront au rendez-vous sur la semaine, pour ne citer que quelques dossiers. Il faudra attendre le mardi de la semaine suivante pour que LVMH essuie les plâtres du CAC40.

Comma chaque lundi, voici quelques informations qu'il ne fallait pas rater au cours du weekend :

Biden prévoit de prendre une "dizaine" de mesures lors de son investiture.

La procédure de destitution visant Donald Trump sera probablement examinée postérieurement à l'investiture de Joe Biden.

Le parti conservateur allemand CDU a élu samedi comme président le modéré Armin Laschet face au libéral Friedrich Merz, dans la continuité du centrisme d'Angela Merkel, qui réussit même le pari de sa succession.

L'Europe met en garde l'Iran sur la production d'uranium.

Dans le carnet des fusions-acquisitions, Carrefour et Alimentation Couche-Tard renoncent à se rapprocher à cause de l'opposition du gouvernement, tandis que Suez obtient des fonds Ardian et GIP une OPA à 18 EUR pour contrer l'appétit de Veolia, qui n'a pas l'intention de se laisser faire.

Quand un lundi est férié aux Etats-Unis, le début de semaine est souvent poussif en Europe. Les indicateurs avancés sont baissiers ce matin en Europe. Pour faire écho au titre, un lien pour démarrer la semaine du bon pied avec de forts jolis costumes.

Les temps forts économiques du jour

Aucun indicateurs majeur n'est programmé aujourd'hui en Europe et a fortiori aux Etats-Unis. En Chine, le PIB du T4 matérialise une croissance annuelle de 6,5%, là où les économistes anticipaient en moyenne 6,2%. Sur un an, l'économie chinoise a donc progressé de 2,3%.

L'euro a reculé à 1,2072 USD. L'once d'or refait une partie du chemin perdu en fin de semaine dernière, à 1827 USD. Le pétrole baisse, à 51,91 USD le WTI et à 54,56 USD le Brent. Le rendement du T-Bond est stable à 1,08% sur 10 ans. Le Bitcoin est en baisse à 35 160 USD.

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

En France

Annonces importantes

Dans le monde

Annonces importantes

Zurich Insurance se retirerait de Nord Stream 2, selon plusieurs sources.

Exxon Mobil chahuté en bourse vendredi après des rumeurs d'enquête concernant une surévaluation volontaire des actifs du groupe.

Bayer va évaluer la possibilité de mettre ses capacités de production au service de la production du vaccin expérimental Covid-19 de CureVac.

Pour sauver le programme de pipeline Keystone XL, TC Energy Corporation propose une stratégie zéro émission de carbone et s'engage à ce que le projet soit entièrement alimenté par des énergies renouvelables d'ici 2030.

Le britannique Deliveroo valorisé 7 Mds$ avant une possible introduction en bourse.

Akzo Nobel va racheter Tikkurila à 31,25 EUR l'action.

WhatsApp (Facebook) fait machine arrière sur les données personnelles après le tollé provoqué par ses nouvelles conditions.

L'avenir de l'usine Vale en Nouvelle-Calédonie toujours incertain.

L'héritier de Samsung Electronics condamné à deux ans et demi de prison pour corruption.

Le Vietnam accorde à Foxconn la licence pour construire une usine nécessitant un investissement de 270 M$.

Trimble remplace Concho Resources dans le S&P500.

Celyad présente une mise à jour des données de l'étude alloSHRINK de phase I pour CYAD-101.

Le groupe asiatique Grab, spécialiste de l'autopartage et de la livraison de repas, songe à une introduction en bourse aux États-Unis cette année, selon les informations obtenues par Reuters.

Dans un dernier sursaut, l'administration Trump adopte des mesures radicales pour empêcher Huawei d'accéder à certains composants, notamment des processeurs.

Ça publie aujourd'hui. Repsol, Spirent…