"Help!": McCartney et d'autres musiciens demandent le soutien de Londres au secteur

2 juillet (Reuters) - Paul McCartney, Ed Sheeran et les Rolling Stones font partie des quelque 1.500 musiciens qui appellent jeudi le gouvernement britannique à aider l'industrie musicale à survivre à la crise sanitaire liée au coronavirus, qui a provoqué la fermeture des salles de spectacle et l'annulation des concerts et festivals.

Dans une lettre ouverte adressée au secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden, ils écrivent que "l'avenir pour les concerts et les festivals et pour les centaines de milliers de personnes qui y travaillent paraît sombre".

Jusqu'à la reprise de ces activités, "qui devrait intervenir en 2021 au plus tôt", poursuivent-ils, le soutien du gouvernement sera "crucial pour éviter des faillites massives" et la fin de l'industrie musicale britannique.

Les signataires de la lettre demandent qu'un calendrier précis de réouverture des salles de concert soit dévoilé, de même que les mesures d'aide prévues pour les entreprises du secteur et l'emploi.

Répondant via Twitter à cette lettre, Oliver Dowden a déclaré qu'il travaillait activement à un calendrier de reprise et à "une feuille de route claire" à communiquer au secteur.

Il a ajouté qu'une décision sur la réouverture des lieux musicaux était difficile car de pair avec l'évolution des mesures de distanciation sociale - dont un allègement est prévu à compter de samedi.

Un processus de déconfinement progressif a été engagé en Grande-Bretagne, où le coronavirus a causé près de 55.000 décès selon un décompte de Reuters basé sur des données officielles. Commerces, écoles et bars ont été autorisés à rouvrir. (Leslie Adler; version française Jean Terzian)