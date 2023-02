Zurich (awp) - Helsana n'a pas échappé à la débâcle boursière l'an dernier. A la lourde contre-performance boursière est venu se greffer un nouveau débours sur le front du compte de résultat technique. Il en résulte une perte consolidée de 524,1 millions de francs suisses, à comparer avec un gain de 231,2 millions en 2021.

Le résultat négatif des placements s'est avéré calamiteux à 450,5 millions de francs suisses. La perte de 56,2 millions du compte de résultat technique est certes moindre que les -119,6 millions enregistrés un an plus tôt, mais n'a pas empêché l'assureur maladie d'éponger un déficit d'exploitation de 499,3 millions, en lieu et place d'un excédent de 314,1 millions un an plus tôt.

Le volume de primes encaissées a enflé de près de 3% à 7,59 milliards, quand les charges de sinistres et de prestations se sont alourdies de moins de 2% à 7,16 milliards, a indiqué la société jeudi dans un compte-rendu.

Des mesures d'économies ont permis de réduire de 1,2 point de pourcentage le taux de charges d'exploitation à 8,1% des primes encaissées. Il en résulte un ratio combiné - soit le rapport entre la somme des charges d'assurance et d'exploitation et les primes encaissées - amélioré de près d'un point de pourcentage à 100,7%.

Dans l'assurance de base (LAMal), cet indicateur de rentabilité s'est péjoré de 2,9 points pour atteindre 106,6%, en raison d'effets de rattrapage au sortir de la pandémie de coronavirus et de la poursuite de l'augmentation des frais de médicaments notamment. La perte consolidée dans cette activité a été multipliée par plus de quatre à 507,17 millions.

Helsana se félicite de s'être maintenu du bon côté de l'équilibre dans le domaine des assurances complémentaires (LCA). Le bénéfice consolidé de ces activités n'en a pas moins été élagué de près de deux tiers à 99,1 millions.

Fin décembre, les fonds propres représentaient encore un confortable coussin de 2,66 milliards, nettement moindre cependant que les 3,20 milliards affichés douze mois plus tôt.

