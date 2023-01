Helsinn et Immedica concluent un accord pour la commercialisation de produits

Zurich (awp) - Le groupe pharmaceutique tessinois Helsinn a conclu un accord exclusif avec le suédois Immedica sur la commercialisation de deux produits luttant contre les effets secondaires des traitements contre le cancer.

Selon les termes du contrat de licence et de distribution, Immedica commercialisera deux substances destinées à prévenir les nausées et les vomissements provoqués par la chimiothérapie, précise mardi Helsinn dans un communiqué.

Le premier médicament, Aloxi (Palonosetron) sera vendu en Suisse, en Belgique et au Liechtenstein. Le second, Akynzeo, une combinaison de Netupitant-Palonosetron, sera distribué en plus des trois pays précités, au Portugal, en Espagne, en France, aux Pays-Bas, et au Luxembourg.

Les deux médicaments sont un ajout important au portefeuille de produits d'Immedica dans l'oncologie.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

