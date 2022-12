Helvetic Airways débutera son horaire d'été avant l'heure en 2023

Zurich (awp) - La compagnie aérienne Helvetic Airways a annoncé proposer dès ce lundi ses premiers vols pour l'été 2023. Les destinations balnéaires de la Méditerranée seront desservies depuis Zurich dès le mois d'avril et au départ de Berne à partir de mai.

A Kloten, où le transporteur régional collabore avec les voyagistes Hotelplan et TUI Suisse, seront proposés dès début avril des vols à destination de la Crète, de Chypre et d'Hurghada, avant de s'étoffer en mai (Palma) et en juillet (Kos et Antalya) et même un charter pour la Laponie.

En raison de la forte demande attendue, Helvetic Airways indique dans son communiqué son intention d'utiliser ses Embraer E195-E2, les avions de sa flotte à plus forte capacité (134 places).

Au départ de Belp, la compagnie desservira Palma à compter du 21 mai, et complètera son offre début juin avec des rotations bihebdomadaires vers la Crète, ainsi qu'une par semaine à destination de Kos, Rhodes, Chypre et Antalya. Pour les opérations depuis l'aéroport de la capitale fédérale seront assurées par des Embraer E190-E2 d'une capacité de 110 sièges.

buc/ib