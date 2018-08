Helvetic Tours enregistre une forte croissance

Zurich (awp) - Helvetic Tours, le spécialiste des voyages à forfait de DER Touristik Suisse, fait état d'une solide croissance cette année. Les préréservations pour 2019 laissent augurer d'une poursuite de la tendance positive, a indiqué la directrice générale Karin Markwalder.

"Autant le chiffre d'affaires que le nombre de passagers affichent cette année une forte progression à deux chiffres comparé à l'année précédente", a indiqué la patronne dans un entretien au portail Travelnews.ch.

Le tour opérateur va inscrire un profit dans ses comptes 2018, a assuré Mme Markwalder, ajoutant que Helvetic Tours allait "apporter une contribution réjouissante à l'amélioration des résultats" de sa maison-mère, l'ex-Kuoni Voyages.

Des destinations comme la Grèce, la Turquie et l'Egypte ont profité d'un fort intérêt de la part des voyageurs helvétiques.

Helvetic Tours dispose d'une offre comprenant 3500 hôtels et de nombreuses compagnies aériennes comme celles du groupe Lufthansa, dont Edelweiss, Condor et Eurowings, ainsi qu'Easyjet dans le domaine du low-cost. L'offre est disponible sur les portails de réservation Ebookers, Expedia, Holidaycheck et Beach Inspector.

al/rp