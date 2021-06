Helvetic reçoit le premier de ses nouveaux Embraer

Zurich (awp) - La compagnie régionale Helvetic Airways doit réceptionner vendredi le premier de ses quatre avions Embraer E195-E2, commandés en 2020. L'arrivée de ces appareils court-courrier marquera la fin du programme de renouvellement de la flotte entamée en octobre 2019.

"La demande dans le secteur des voyages aériens a connu des changements structurels ces derniers mois, ce qui étaye les choix stratégiques que nous avons faits dès 2018", a estimé le directeur général Tobias Pogorevc, dans un communiqué publié mercredi.

La compagnie régionale, détenue par Rosmarie et Martin Ebner, "exploite désormais une flotte optimale en termes de capacité et de durabilité" et avec ces nouveaux appareils, Helvetic Airways sera en mesure "de continuer à renforcer son rôle de compagnie aérienne suisse dans le ciel européen", a ajouté le patron. Selon la société, la crise du Covid-19 a "accéléré la régionalisation du transport aérien et la réduction de la taille des appareils".

Avec cette nouvelle livraison, la flotte de Helvetic Airways se compose désormais de quatre Embraer E190-E1, huit E190-E2 et quatre E195-E2. Ce dernier modèle du constructeur brésilien est un biréacteur pouvant transporter entre 120 et 144 passagers sur une distance maximale de 4540 km.

Le nouvel E195-E2 effectuera son premier vol commercial samedi, en reliant l'aéroport de Bâle-Mulhouse à l'île grecque de Santorin.

al/rp