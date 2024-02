Henkel acquiert le fournisseur américain de revêtements Seal for Life Industries

Le 15 février 2024 à 13:34 Partager

Henkel a accepté d'acquérir la société américaine Seal for Life Industries, spécialisée dans les revêtements de protection et les solutions d'étanchéité, car elle constate une demande croissante dans le domaine de la réparation et de l'entretien, a déclaré jeudi l'entreprise allemande de biens de consommation.

"La demande de solutions permettant de prolonger la durée de vie des infrastructures ne cesse de croître en raison du vieillissement des infrastructures et de l'importance croissante de la durabilité", a déclaré Henkel dans un communiqué de presse. L'entreprise américaine, qui emploie plus de 650 personnes, propose des solutions de revêtement qui peuvent être appliquées à la réparation et à l'entretien des actifs d'infrastructure, y compris les pipelines et les pieux, a indiqué la société allemande. Henkel a déclaré que Seal for Life générait des ventes d'environ 250 millions d'euros (268 millions de dollars) en 2023. Henkel n'a pas divulgué les détails financiers de la transaction. (1 dollar = 0,9314 euro)