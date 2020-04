Hermes : Crédit Suisse réduit son objectif de cours

24/04/2020 | 10:27

Crédit Suisse confirme son conseil neutre sur la valeur et réduit son objectif de cours à 660 E contre 670 E après les ventes du premier trimestre.



' Nous avons réduit nos prévisions de BPA de 21% sur l'année 2020e et de 12-13% sur les années 21-22e, car nous adoptons une vision prudente de la demande et de la récupération des marges après Covid-19 ' indique Crédit Suisse.



' Nous prévoyons désormais une baisse organique de nos ventes de 9% et un bénéfice d'exploitation de 1,86 milliard d'euros sur l'exercice 2020e'.



' La baisse organique de 8% des ventes a surpassé la moyenne de l'industrie de la mode au 1T, mais nous prévoyons que le 2T s'aggravera à -31%. Tous les magasins, à l'exception de la Chine et de la Corée, sont désormais fermés et nous prévoyons une réouverture progressive en Europe et aux États-Unis en mai ' rajoute Crédit Suisse.



' Nous pensons qu'Hermes devrait être plus à l'abri de la faiblesse de la demande à moyen terme que ses pairs, en partie en raison des longues listes d'attente pour ses lignes de sacs à main emblématiques '.



