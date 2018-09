Hermes International : Décryptage du palmarès du CAC 40 à la clôture du mercredi 12 septembre 2018 - Plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HERMES (+ 3,93% à 554,80 euros)Hermès a signé la plus belle progression du CAC 40, entraînant le reste du secteur du luxe dans son sillage. Les investisseurs s'inclinent devant la performance opérationnelle du sellier au premier semestre et sur sa capacité à marier croissance des ventes et rentabilité.