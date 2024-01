Véronique Nichanian, directrice artistique de la mode masculine chez Hermès, a présenté samedi une gamme texturée de looks soignés pour le défilé d'hiver de la marque, montrant le côté polyvalent de la griffe de mode haut de gamme.

Les mannequins ont défilé devant des colonnes lumineuses en portant d'épais manteaux en peau de mouton, des costumes à carreaux, des vestes en cuir et un blouson bombardier soyeux de couleur vert pois.

Un manteau en cuir brillant semblait réversible, doublé d'un tissu doux et clair à l'intérieur, tandis que les motifs d'un costume à carreaux étaient perceptibles à travers une parka transparente et légère. Nichanian a modifié le motif d'un gros gilet en pull-over Argyle dans une teinte lavande et a réajusté les poches d'une chemise en les inclinant légèrement sur le côté.

La collection était "réversible, superposable, transformable", selon les notes du défilé. Des "décentrages précis" et des "glissements techniques" ont également été mentionnés.

Parmi les pièces plus habillées, un costume à la coupe ajustée en cuir de veau poli scintillait à la lumière.

Les défilés de mode masculine automne/hiver de la semaine de la mode de Paris se poursuivent jusqu'à dimanche et présentent un mélange des plus grandes marques de l'industrie, dont Valentino et Balmain, les marques de LVMH Dior et Louis Vuitton, ainsi que des douzaines de marques plus petites, dont Ami, Sean Suen et LGN Louis Gabriel Nouchi.