Hertz dévoile des comptes plus dégradés qu'anticipé

Le 06 février 2024 à 14:46

Le loueur de véhicules Hertz a dévoilé une perte plus lourde qu’anticipé. Au quatrième trimestre, le groupe a essuyé une perte nette de 348 millions de dollars contre un bénéfice net de 116 millions de dollars un an plus tôt. Corrigée des éléments exceptionnels, la perte par action est ressortie à 1,36 dollar. Elle est bien supérieure au consensus Bloomberg s’élevant à - 76 cents par action. Ses comptes intègrent une charge nette liée à la cession de 20000 Tesla et véhicules électriques.



Les revenus ont augmenté de 7% à 2,184 milliards de dollars alors que Wall Street visait 2,16 milliards de dollars.