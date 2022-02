Hertz : perte nette de 260 millions de dollars au quatrième trimestre

Hertz a accusé une perte nette de 260 millions de dollars lors du quatrième trimestre 2021, à comparer avec une perte de 289 millions de dollars un an plus tôt. Cependant, en données ajustées, le bénéfice par action ressort positif à 91 cents, alors que le consensus Bloomberg visait 76 cents. En parallèle, le le loueur américain de véhicules a vu son chiffre d’affaires rebondir de 58% à 1,95 milliard de dollars.



" 2021 a été une année de transformation pour Hertz ", a déclaré Mark Fields, le PDG par intérim de Hertz.



" Les améliorations structurelles soutenues et la gestion disciplinée de la flotte ont contribué à une solide performance sur l'ensemble de nos résultats, malgré les défis présentés par le Covid, les tensions sur la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de main-d'œuvre ", a ajouté le dirigeant.