Hertz va ajouter jusqu'à 65 000 véhicules électriques Polestar à son catalogue

Hertz a déclaré que les voitures Polestar seraient disponibles à partir du printemps en Europe et plus tard en 2022 en Amérique du Nord et en Australie.

La société de location de voitures a déclaré qu'elle commanderait initialement la berline Polestar 2.

En mars, la société basée à Estero, en Floride, avait ajouté le SUV de taille moyenne Model Y de Tesla Inc à sa flotte de véhicules électriques, selon le site Web de la société de location de voitures.

Polestar, qui n'est pas encore entrée en bourse aux États-Unis, doit fusionner cette année avec la société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) Gores Guggenheim Inc.