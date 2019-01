Hésitantes, les Bourses chinoises terminent dans le rouge

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé en recul jeudi après une séance passée à osciller entre l'optimisme engendré par les résultats encourageants des entreprises américaines et un regain d'inquiétude relative aux tensions sino-américaines.

L'indice Hang Seng a perdu 0,54%, soit 146,47 points, pour finir à 26.755,63 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a cédé 0,42%, ou 10,78 points, s'établissant à 2.559,64 points à la clôture, tandis que l'indice composite de Shenzhen a reculé de 0,94%, ou 12,38 points, pour terminer à 1.309,14 points.

Les marchés d'action ont démarré l'année sur une note positive, tirés principalement par l'espoir de la résolution du conflit commercial sino-américain.

Mais la confiance des investisseurs a été fragilisée mercredi par des informations de presse sur l'ouverture d'une enquête pénale aux Etats-Unis pour des soupçons de vols de technologies par le géant chinois de la technologie Huawei.

Cette annonce intervient quelques semaines après l'arrestation au Canada de la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, également la fille du fondateur du groupe. Les États-Unis, qui demandent son extradition, la soupçonnent de complicité de fraude pour contourner les sanctions contre l'Iran.

De leur côté, à Wall Street, les trois principaux indices ont terminé la séance de mercredi sur des gains, soutenus par les bons résultats trimestriels des géants bancaires Goldman Sachs et Bank of America. En outre, les dirigeants des groupes se sont montrés confiants au sujet de l'économie américaine.

En matière de valeurs, le secteur énergétique a reculé suivant les cours du pétrole. CNOOC a perdu 0,31% à 12,66 dollars de Hong Kong (HKD) et PetroChina 0,40% à 4,99 HKD.

Les valeurs technologiques ont fini en ordre dispersé. AAC Technologies a perdu 1,40% à 45,70 HKD tandis que le poids lourd Tencent est resté stable (+0,06% à 331,20 HKD).

En Chine continentale, les valeurs bancaires ont terminé en petite hausse. Bank of China a pris 0,28% à 3,53 yuans et Industrial & Commercial Bank of China a grignoté 0,19% à 3,24 yuans.

La People's Bank of China a injecté 380 milliards de yuans dans les marchés financiers jeudi, au lendemain d'une injection de liquidité record.

Ces injections de liquidité visent à répondre à la hausse de la demande d'argent liquide dans les semaines précédents les fêtes du Nouvel an chinois, qui auront lieu en février, selon Zhang Qi, un analyste de Haitong Securities.

