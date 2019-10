Hésitations entre optimisme sur le commerce et prudence sur la Fed

À Paris, le CAC 40 perd 0,08% à 5.717,78 points à 08h40 GMT alors qu'à Francfort, le Dax gagne 0,17% et qu'à Londres, le FTSE 100 recule de 0,35%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,2%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,12% et le Stoxx 600 de 0,11%.

Ce dernier a gagné 1,58% la semaine dernière et le CAC 40 1,52%.

Washington et Pékin ont fait état de progrès dans leurs discussions commerciales en évoquant la possibilité de mettre prochainement la dernière main à plusieurs parties d'un accord. Ces déclarations confortent le scénario, déjà évoqué par le président américain Donald Trump, de la signature officielle d'un texte le mois prochain.

En attendant d'éventuels nouveaux développements sur le front du commerce, la semaine qui débute sera animée principalement par la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Elle pourrait réduire mercredi le taux des "fed funds" d'un quart de point pour la troisième fois en trois mois mais les investisseurs sont plus partagés sur la suite, entre pause dans la baisse des taux et poursuite de l'assouplissement.

"Des perspectives économiques plus favorables suggèrent deux choses: premièrement que les récentes baisses de taux ne constituaient qu'une police d'assurance et deuxièmement que la Fed devrait faire une pause en matière de taux", explique ainsi Stephen Gallagher, économiste Amérique du Nord de Société générale dans une note tout en précisant s'attendre à ce que la conjoncture conduise à de nouvelles baisses à partir du printemps 2020.

Les marchés attendent aussi jeudi les décisions de la Banque du Japon et vendredi les indices PMI officiels chinois puis les chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis.

Dans le dossier toujours incertain du Brexit, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, doit tenter dans la journée d'obtenir le feu vert des députés à la convocation d'élections anticipées le 12 décembre tandis que les partenaires de Londres au sein de l'Union européenne poursuivent leurs discussions sur l'octroi d'un report de la sortie de l'UE.

Les 27 vont "très probablement" accepter de repousser jusqu'au 31 janvier la date du départ du Royaume-Uni, a déclaré lundi une source proche d'Emmanuel Macron.

VALEURS

Les secteurs sensibles à l'évolution des tensions commerciales figurent parmi les progressions les plus marquées du début de séance, à l'instar de l'automobile (+1,16%, au plus haut depuis début mai) et des matières premières (+0,70%).

Dans le compartiment du luxe, LVMH gagne 0,83 % après avoir confirmé des discussions en vue d'une éventuelle offre d'achat sur le joaillier américain Tiffany.

Dans son sillage, Kering prend 0,45%.

A la baisse, HSBC cède 4,31% après la publication de résultats trimestriels inférieurs aux attentes, qui l'ont conduit à renoncer à un objectif clé de rentabilité fixé pour 2020. Le titre plombe le secteur bancaire, dont l'indice Stoxx abandonne 0,92%.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé sur un gain de 0,3%, au plus haut depuis un an, les déclarations chinoises et américaines sur le commerce ayant favorisé les valeurs cycliques tournées vers l'international.

Les marchés chinois affichent une hausse plus marquée encore, avec une progression de 0,85% pour le SSE Composite de Shanghai en clôture et de 0,84% pour le Hang Seng à Hong Kong à moins d'une heure de la fin de la séance.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, portée par le regain d'espoirs sur les relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Dow Jones a gagné 152,53 points, soit 0,57%, à 26.958,06. Le S&P-500 a pris 12,26 points, soit 0,4%, à 3.022,55, proche de son record du 26 juillet dernier (3.027,98) et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 57,32 points (0,7%) à 8.243,12 points.

Parallèlement aux déclarations encourageantes de Washington sur le commerce avec Pékin, le marché a profité du bon accueil réservé aux résultats et aux prévisions d'Intel : le géant des semi-conducteurs a bondi de 8,1%.

TAUX

La perspective de plus en plus nette d'un report de trois mois du Brexit favorise la hausse des rendements européens: celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, prend plus de trois points de base à -0,353 et son équivalent français est remonté à -0,031%, au plus haut depuis le 17 juillet.

Les rendements britanniques sont eux aussi en hausse, à 0,698% pour les titres à dix ans.

Sur le marché américain vendredi, c'est l'optimisme sur le commerce qui favorisé la remontée des rendements en incitant certains investisseurs à revoir leurs anticipations en matière de baisse de taux de la Réserve fédérale.

Les rendements à cinq, sept et dix ans ont ainsi atteint des pics de cinq semaines, le dix ans remontant à plus de 1,81%.

CHANGES

Le dollar est en léger repli face à un panier de devises de référence à l'approche de la réunion de la Fed mais reste proche de son plus haut de deux mois face au yen, une situation qui traduit bien les interrogations des cambistes avant les décisions de la Fed.

L'euro s'échange autour de 1,1090 dollar.

La livre sterling monte face au dollar mais reste inchangée face à l'euro dans l'attente de décisions claires sur le Brexit.

PÉTROLE

Les cours du brut, qui ont fortement progressé la semaine dernière (+4,4% pour le Brent, +5,36% pour le brut léger américain), reculent après l'annonce d'une baisse des bénéfices du secteur industriel chinois en septembre, un facteur qui l'emporte sur les espoirs de compromis commercial.

Le Brent abandonne 0,42% à 61,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,56% à 56,34 dollars.

(Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)