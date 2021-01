Heurts au Liban lors de manifestations contre le confinement

BEYROUTH, 28 janvier (Reuters) - Des heurts ont éclaté pour une troisième soirée consécutive mercredi dans la ville libanaise de Tripoli entre des manifestants dénonçant les mesures de confinement et les forces de sécurité, qui ont selon des témoins et la presse locale fait feu à balles réelles contre des individus tentant de pénétrer au siège du gouvernement local.

La police n'a effectué aucun commentaire sur le recours ou non à des balles réelles pour disperser la foule.

Selon des témoins et la police, les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc contre des manifestants ayant jeté des pierres et des cocktails Molotov.

Plusieurs dizaines de personnes ont été blessées.

Il s'agit de la troisième soirée de troubles dans l'une des villes les plus pauvres du Liban, où les manifestants dénoncent les strictes mesures sanitaires imposées face au coronavirus qui, disent-ils, les empêchent de survivre face à l'effondrement économique du pays. (Ellen Francis à Beyrouth et Walid Saleh à Tripoli; version française Jean Terzian)