Heurts entre forces de l'ordre et manifestants à Hong Kong

HONG KONG, 20 octobre (Reuters) - Les forces de l'ordre hongkongaises ont fait usage dimanche de gaz lacrymogène contre des manifestants venus participer à un rassemblement interdit par les autorités, confrontées depuis quatre mois à une crise politique sans précédent depuis la rétrocession de l'ex-colonie britannique à la Chine en 1997.

Les policiers ont exhorté par mégaphone les manifestants, dont certains ont lancé des cocktails molotov en direction du commissariat du quartier de Kowloon, à se disperser. Des scènes de saccage de magasins et de stations de métro ont par ailleurs été observées le long du parcours de la marche.

Les autorités hongkongaises avaient mis en avant les risques de débordements violents et de vandalisme pour expliquer leur refus d'autoriser le rassemblement de ce dimanche.

Depuis le début des manifestations en juin dernier, plus de 2.600 personnes ont été arrêtées. D'abord réunis contre un projet de loi d'extradition vers la Chine continentale abandonné depuis, les manifestants réclament désormais plus largement le respect des principes démocratiques à Hong Kong et dénoncent une influence excessive de Pékin. (Anne Marie Roantree et Marius Zaharia, Marine Pennetier pour le service français)