HiPay accélère sa croissance avec une forte progression de son chiffre d’affaires sur le 1er trimestre 2021 (+ 34%)

Le chiffre d’affaires 1 progresse de +3 4 % par rapport au premier trimestre 2020 porté par un volume des paiements en hausse de +3 6 % .

HiPay obtient la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance qui lui permet d’ouvrir son capital aux investissements FCPI (Fonds communs de placement dans l'innovation).





Paris, le 29 avril 2021 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce son chiffre d’affaires du premier trimestre 2021.

en millions d’euros 2021 2020 Var. % 1er trimestre Volume des paiements 1 594 1 173 + 36 % Chiffre d’affaires1 13,3 10,0 +34 %

Chiffre d’affaires trimestriel en forte hausse

Au cours du premier trimestre 2021, le volume de paiements atteint 1,6 milliards d’euros (soit + 36% vs. 1er trimestre 2020) et le chiffre d’affaires s’établit à 13,3 M€ (soit + 34% vs. 1er trimestre 2020).

Après une croissance annuelle du chiffre d’affaires globale de + 31 % en 2020, l’année 2021 démarre sur cette même dynamique de croissance, confirmant ainsi le succès de la stratégie commerciale d’HiPay.

La dynamique commerciale de HiPay se renforce au sein de secteurs clés du e-commerce

L’acquisition de 61 grands comptes à travers l’Europe alimente la forte croissance du Groupe sur le premier trimestre.

Ami Paris, Palladium et Pataugas, enseignes reconnues du secteur de la mode, rejoignent HiPay et renforcent ainsi la position de leader sur ce secteur.

Le lancement de nouveaux partenariats avec Fleux, Habitat et Jardin, Madura et Trigano, assoit également la présence d’HiPay dans le secteur de l’ameublement et de la décoration et lui permet ainsi d’y étendre son influence de manière significative.

HiPay accompagne Pièces et Pneus, acteur incontournable de la distribution de pièces automobiles dans sa stratégie de développement e-commerce et gère désormais les flux magasins, en addition du flux e-commerce et du flux MO/TO.

HiPay améliore l’expérience client grâce au développement de nouveaux outils innovants

HiPay simplifie à grande échelle l’entrée en relation avec ses nouveaux clients, grâce à de nouvelles interfaces de gestion optimisées, directement intégrées à la plateforme de paiement.

En réponse aux nouvelles habitudes de consommation et à la part importante du paiement fractionné ou différé, HiPay a ajouté un nouveau scénario de paiement à la plateforme : Buy Now Pay Later.

La connexion de HiPay avec la méthode de paiement iDEAL se perfectionne, proposant ainsi un accompagnement plus complet à ses clients, via de nouvelles fonctionnalités.





HiPay obtient le label « Entreprise Innovante » de Bpifrance

Après avoir été sélectionnée pour rejoindre le réseau Bpifrance Excellence, HiPay a obtenu le 30 mars 2021 la qualification « Entreprise Innovante ».

Cette qualification, renouvelable tous les trois ans, permet à HiPay d’ouvrir son capital aux investissements des « Fonds communs de placement dans l’innovation » (FCPI). Les FCPI, en investissant au moins 70% de leurs actifs dans des PME innovantes, ont pour objectif de participer activement à leur développement.

Prochaine communication financière : 3 juin 2021 – Résultats des votes de l’Assemblée Générale des actionnaires

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que HiPay Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. HiPay Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. HiPay Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

