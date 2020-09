HiPay poursuit sa dynamique de croissance (+29%) et enregistre un EBITDA en forte hausse (+2 M€)

Paris, le 17 septembre 2020 : HiPay (code ISIN FR0012821916 – HIPAY), la fintech spécialisée dans les solutions de paiement omnicanal, annonce ses résultats semestriels 20201.

Belle dynamique de croissance qui se poursuit

Sur le premier semestre 2020, le volume de paiement opéré par HiPay atteint 2,5 milliards d’euros et le chiffre d’affaires ressort à 21,7 millions d’euros , soit respectivement en progression de +43 % et +29 % par rapport au premier semestre 2019.

et le chiffre d’affaires ressort à , soit respectivement en progression de +43 % et +29 % par rapport au premier semestre 2019. La croissance est principalement portée par le marché français, qui représente 65 % du volume de paiements et progresse de +51 % . La progression du chiffre d’affaires réalisé en France est de +52 %.

du volume de paiements et progresse de . La progression du chiffre d’affaires réalisé en France est de Le groupe poursuit son développement à l’international avec une présence accrue, notamment au Portugal et en Italie.

Forte progression de l’EBITDA et équilibre opérationnel

L’EBITDA du groupe ressort à 1,7 million d’euros, contre -0,3 million d’euros un an plus tôt. Cette belle progression est principalement le fruit de la croissance du chiffre d’affaires et de la bonne maitrise des charges d’exploitation.

Le résultat opérationnel courant atteint -0,3 million d’euros contre -2,2 millions d’euros au 30 juin 2019, soit une amélioration de +1,9 millions d’euros.

Le résultat net s’établit à -2,6 millions contre -2,7 millions d’euros au 30 juin 2019, après la comptabilisation de provisions et charges non courantes pour 1,4 million d’euros et un résultat financier de -0,6 million d’euros.

Le Groupe poursuit ses investissements technologiques tout en s’assurant d’une gestion saine et raisonnée des coûts opérationnels.

Situation de trésorerie

Au 30 juin 2020, la société dispose de 1,8 million d’euros de trésorerie disponible.

de trésorerie disponible. A cette trésorerie disponible s’ajoute le solde non mobilisé du compte-courant BJ Invest pour 3,7 millions d’euros .

. Par ailleurs, HiPay a contracté deux prêts garantis par l’Etat auprès de BNP Paribas et Bpifrance pour un montant total de 3,6 millions d’euros . Les fonds ont été reçus en août 2020.

. Les fonds ont été reçus en août 2020. Au 30 juin 2020, HiPay dispose ainsi d’une capacité de financement totale de 9,1 millions d’euros, qui permet au Groupe d’assurer son développement.

Amélioration du contrôle interne

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 27 juillet 2020, des travaux complémentaires ont été menés depuis le mois de mai par les équipes de HiPay, pour d’une part finaliser l’audit 2019 des deux filiales opérationnelles du groupe : HiPay SAS (France) et HiPay ME SA (Belgique), et d’autre part préparer la revue limitée au 30 juin 2020.

Le 28 juillet 2020, les comptes annuels 2019 de HiPay SAS ont été certifiés 2 par KPMG. Lors de la revue limitée des comptes consolidés au 30 juin 2020, les comptes de HiPay SAS ont fait l’objet d’un examen limité qui n’a pas révélé d’anomalie significative.

par KPMG. Lors de la revue limitée des comptes consolidés au 30 juin 2020, les comptes de HiPay SAS ont fait l’objet d’un examen limité qui n’a pas révélé d’anomalie significative. HiPay ME SA exécute actuellement son plan d’actions pour renforcer les procédures de contrôle interne, notamment pour faciliter la réconciliation entre la dette de monnaie électronique et les avoirs associés. A la date de l’arrêté des comptes, la réalisation de ce plan d’actions n’est pas finalisée.

Plan de simplification organisationnelle

Dans le cadre de l’exécution du plan stratégique de simplification de la gestion opérationnelle du groupe, il a été décidé de regrouper les activités de services de paiement au sein du seul établissement de paiement HiPay SAS, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de simplifier la gestion réglementaire. Le groupe prévoit ainsi de fusionner les activités actuellement poursuivies par HiPay ME SA (établissement de monnaie électronique supervisé par la Banque Nationale de Belgique) avec HiPay SAS (établissement de paiement supervisé par l’ACPR). Cette opération est soumise à l’autorisation de la Banque Nationale de Belgique. HiPay SAS continuera à opérer des services de paiement au travers de sa plateforme.

Grégoire Bourdin, Directeur Général de HiPay, déclare : « HiPay confirme sa capacité de croissance et démontre une résistance forte à la crise COVID19. Tout en assurant cette croissance, nous mettons également tout en œuvre pour simplifier la gestion opérationnelle des activités. Nous pourrons ainsi libérer le potentiel significatif de croissance de HiPay sur ses marchés. »

1 Les comptes consolidés au 30 juin 2020 ont été arrêtés par le conseil d’administration du 15 septembre 2020 et font l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux comptes. Les chiffres figurant dans cette présentation ne sont pas audités. Le rapport financier semestriel 2020 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes seront mis à disposition sur le site internet de la société.







2 Le rapport de certification sans réserve des états financiers 2019 de HiPay SAS est disponible sur le site internet de la société.







