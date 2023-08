Les actions ont bouclé le mois de juillet 2023 sur une note positive, poursuivant le rebond démarré à la fin de l'année 2022. Comme rien ne semble en mesure d'affecter le moral des investisseurs, c'est probablement le bon moment pour commencer à avoir peur, me souffle Mamie Lucette à l'oreille. En attendant, les résultats s'empilent et les dilemmes des banquiers centraux sont dilués dans le rosé et la crème solaire.

La dernière séance boursière du mois de juillet s'est achevée dans le calme avec des indices qui flirtent généralement avec leurs records. A Paris, le CAC40 a ainsi terminé aux portes des 7500 points, mais son alter-ego dividendes réinvestis, le CAC40 GR, a défriché de nouvelles terres vierges. Les cartographes médiévaux écrivaient Hic sunt dragones, "ici sont les dragons", pour nommer les zones qui leur étaient encore inconnues. On pourrait substituer à cette expression Hic sunt tauri, "ici sont les taureaux", pour reprendre l'animal-totem des haussiers en bourse. Quant aux ours baissiers, ils sont portés disparus. Concrètement, le CAC40 GR a clôturé à 22 617 points, nouveau record donc, quand le CAC40 a atteint 7498 points, à 1,1% de son sommet du 24 avril (7581 points). Bref, on est toujours très haut sur les marchés boursiers, qui ont très bien digéré les dernières hausses de taux des banques centrales et la grosse salve de résultats d'entreprises du mois de juillet.

Du coup, on passe à un bilan rapide pour profiter de ce 1er août. On commence par les indices sur le mois de juillet, avec un Top 5 très international (hors marchés avec des devises très volatiles) :

MSCI China en Chine : +9,8%

Bel20 en Belgique / +6,6%

Hang Seng à Hong Kong : +6,1%

FTSE MIB en Italie : +5%

ATHEX en Grèce : +4,5%

Même exercice en 2023, après sept mois (hors marchés avec des monnaies très volatiles toujours) :

Nasdaq 100 aux Etats-Unis : +44%, totalement dingue comme progression.

ATHEX en Grèce : +43,6%, pas mal non plus, grâce notamment aux valeurs financières.

Nikkei 225 au Japon : +27%, le pari embouteillé à l'achat du 1 er semestre après l'échec de la reprise chinoise. Faute de grives à Shanghai, on mange des merles à Tokyo.

FTSE MIB en Italie : +25%, merci la banque et l'automobile.

DAX en Allemagne : +18%

Dans le domaine macroéconomique, les financiers noctambules européens démarrent la séance sur une demi-surprise : la banque centrale australienne a laissé son taux directeur inchangé à 4,10%, alors que les pronostics allaient en faveur d'un tour de vis de 0,25%. Le gouverneur de la RBA explique que la visibilité sur les perspectives économiques est suffisamment mauvaise pour justifier une pause, histoire de voir l'impact d'une hausse de taux de 4% en 14 mois. Mais l'inflation reste trop élevée à 6%, a-t-il ajouté. Pour les amateurs de communiqués de banques centrales – chacun ses perversions après tout - ceux de la RBA sont souvent très clairs, par opposition, disons, aux analyses alambiquées de la BCE. Cette décision ne changera pas la face du monde, mais elle démontre qu'entre casser l'économie et subir des taux élevés, les banques centrales ont quand même tendance à privilégier la dynamique à la stase. Prochaine échéance, la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, jeudi. Là aussi, les bookmakers donnent une hausse de taux de 0,25% gagnante, mais la BOE pourrait faire moins. Ou plus, même si c'est peu probable après une tendance à l'accalmie sur l'inflation britannique. Il faut aussi garder un oeil aujourd'hui sur les indicateurs PMI définitifs et sur l'étude JOLTS sur l'emploi aux Etats-Unis.

L'agenda des résultats d'entreprises compte plusieurs poids lourds de la vieille économie aujourd'hui, notamment Merck et Pfizer dans la santé aux Etats-Unis, ou HSBC, BP Plc et Diageo au Royaume-Uni. C'est le fabricant de processeurs Advanced Micro Devices qui assurera la permanence pour les valeurs technologiques, mais ce sera après la clôture de Wall Street.

Le mois d'août démarre de façon contrastée en Asie Pacifique. Tokyo profite de l'affaiblissement du yen et de la légère inflexion de politique monétaire pour poursuivre son ascension, avec un Nikkei 225 en hausse de 0,8% en fin de parcours. En Chine, les espoirs suscités hier par des mesures de relance en faveur de la consommation ont l'air d'avoir fait un nouveau flop. Le CSI300 à Shanghai et le Hang Seng à Hong Kong perdent un peu de terrain, d'autant que l'indicateur PMI manufacturier bis, le PMI Caixin, est ressorti en zone de contraction en juillet alors que les économistes pensaient qu'il resterait en légère expansion. Pour ne rien arranger, les statistiques des ventes de logement ont continué à décrocher dans le pays. En Corée du Sud, le KOSPI gagne 1% pendant qu'en Inde, le SENSEX est en légère baisse. L'Australie a accéléré en fin de parcours avec le statu quo de la RBA. L'ASX200 gagne 0,5% et revient à portée de ses records de 2022. Les indicateurs avancés européens sont hésitants, hormis en Suisse où les financiers font relâche pour la fête nationale.

Les temps forts économiques du jour

Les indicateurs PMI manufacturiers définitifs de juillet seront publiés tout au long de la journée pour les principales économies. L'étude JOLTS sur l'emploi aux Etats-Unis complètera le tableau à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0985 USD. L'once d'or s'échange à 1961 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 85,15 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,38 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 3,96%. Le bitcoin se négocie 28 850 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aéroports de Paris : J.P. Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 120 à 118 EUR.

Air Liquide : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 158 à 153 EUR.

Alstom : BNP Paribas Exane reste neutre avec un objectif de cours relevé de 26 à 27 EUR.

AP Moller Maersk : DNB reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 12 100 à 14 200 DKK.

Atlas Copco : Société Générale reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 135 à 147 SEK.

Banco Santander : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 5,10 à 5,70 EUR.

BASF : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 46 à 47 EUR.

Basic-Fit : Berenberg passe de conserver à acheter en visant 42 EUR.

BBVA : HSBC reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 9 à 9,20 EUR

Bureau Veritas : Citigroup reste neutre avec un objectif de cours relevé de 27,20 à 27,40 EUR.

Dufry : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 58 à 60 CHF.

EQT : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 252 à 272 SEK.

Edenred : Goldman Sachs reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 68 à 69 EUR.

Euronext : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 102 à 107 EUR.

Galp Energia : RBC reste à performance sectorielle avec un objectif de cours relevé de 13 à 14 EUR.

Genmab : Citigroup reste neutre avec un objectif de cours relevé de 2740 à 2800 DKK.

Gerresheimer : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 110 à 127 EUR.

Heineken : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 130 à 125 EUR.

Hermès : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 1820 à 1850 EUR.

Ipsen : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 111 à 114 EUR.

Kering : Stifel reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 630 625 EUR.

Legrand : BNP Paribas Exane reste neutre avec un objectif de cours relevé de 93 à 94 EUR.

Moncler : Stifel reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 67 à 68 EUR.

Nemetschek : BNP Paribas Exane reste neutre avec un objectif de cours relevé de 67 à 69 EUR.

Safran : Morningstar reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 160 à 200 EUR.

Saint-Gobain : J.P. Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 73 à 74 EUR.

Schindler : Research Partners reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 200 à 220 CHF.

Schneider Electric : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours relevé de 150 à 155 EUR.

Teleperformance : Morgan Stanley reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 240 à 220 EUR.

Umicore : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 32 à 30 EUR.

Vicat : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 29 à 34 EUR.

Volkswagen : AlphaValue reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 179 à 184 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Euroapi resserre sa prévision de marge d'Ebitda pour 2023 après le premier semestre.

Annonces importantes (et moins importantes)

Vinci décroche un contrat pour un gros projet d'infrastructure en Finlande.

Fitch a relevé la note crédit long terme de STMicroelectronics de BBB à BBB+, avec une perspective stable.

Atos vend Tech Foundations pour une valeur d'entreprise de 2 Mds€ (dont 1,9 Md€ de dettes) à EP Equity, et se recentre sur un nouveau périmètre baptisé Eviden, avant de lever 900 M€.

Quadient renouvelle son partenariat avec Yamato Transport.

MedinCell reçoit la dernière tranche du prêt de la BEI.

Visiativ acquiert la société autrichienne EBM.

Groupe CIOA annonce une série d'actions légales contre le groupe financier JD EUROWAY au Canada.

Les Forges de Tarbes (Europlasma) obtiennent une licence d'export vers l'Ukraine pour des obus.

OSE Immunotherapeutics obtient une aide publique de 0,2 M€ pour soutenir ses programmes d'innovation et de recherche dans le domaine de l'ARN Thérapeutique.

Myhotelmatch prévoit de lancer sa plateforme de voyages de luxe le 18 octobre.

Elles ont publié / Elles doivent publier :Klépierre, Bonduelle, DBV Technologies, Vergnet, ST Dupont, Ober, Artea…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Deutsche Post a publié des résultats semestriels en baisse, tout en réitérant ses objectifs de moyen terme.

HSBC publie au-dessus des attentes et annonce un programme d'achat d'actions de 2 Mds$.

Hypoport revoit ses prévisions annuelles à la baisse en raison de la faiblesse du secteur immobilier.

Nexi augmente son bénéfice semestriel et confirme ses prévisions.

Annonces importantes (et moins importantes)