High Park™ Augmente sa capacité de production grâce à une nouvelle licence de traitement de Santé Canada

L'installation agréée de High Park, située à London, en Ontario, permet à la société d'accroître sa capacité pour fournir une gamme de produits de cannabis de marque destinés aux adultes exclusivement pour le marché canadien

High Park Holdings Ltd. (" High Park "), filiale en propriété exclusive de Tilray, Inc. (NASDAQ:TLRY), annonce aujourd'hui avoir reçu une licence de traitement standard en vertu du Cannabis Act pour transformer le cannabis en produits finis de marque dans son usine ultramoderne de London, en Ontario. La licence permettra également à High Park de mener certaines activités de recherche et de développement sur les nouveaux facteurs de forme du cannabis.

Dirigée par l'équipe d'experts de l'industrie de High Park responsables de l'innovation, de la recherche et du développement du portefeuille de produits de cannabis de High Park, l'installation sera utilisée pour transformer une vaste gamme de produits finis de marque de cannabis séché en facteurs de forme différenciés tels que des produits comestibles (y compris les huiles, confiseries et boissons), des produits d'usage courant et des concentrés, exclusivement pour le marché canadien du cannabis restreint aux adultes, lorsque les lois et réglementations l'autoriseront.

En avril 2018, High Park a annoncé un investissement initial pouvant atteindre 10 millions de dollars canadiens dans l'installation de 56 000 pieds carrés de London. Cette installation de transformation, de recherche et de développement recevra les matières premières de High Park Farms Ltd. ™ (" High Park Farms "), qui possède une installation de culture et de transformation affiliée, située à Enniskillen, en Ontario. High Park Farms compte actuellement 13 acres de serres situées sur 100 acres de terrain et représente un investissement initial de 30 millions de dollars canadiens et la création de plus de 200 emplois. High Park Farms a reçu un permis de culture en avril 2018 et un permis de vente en septembre 2018. Lors de la légalisation fédérale du cannabis pour adultes au Canada, le 17 octobre 2018, High Park Farms et ses sociétés affiliées ont respecté les ententes initiales d'approvisionnement et les commandes d'achat pour adultes au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, aux Territoires du Nord-Ouest et au Yukon.

"Cette licence constitue un nouveau pas en avant alors que High Park augmente sa capacité à fournir des facteurs de forme différenciés de produits de cannabis de marque aux consommateurs adultes au Canada", déclare Brendan Kennedy, Chief Executive Officer de Tilray. "Nous estimons que les grandes marques et les produits de qualité sont essentiels à l'endurance à terme d'une industrie du cannabis légale dynamique, et nous sommes heureux d'être bien positionnés pour répondre à la demande croissante pour ces produits."

High Park est fière d'avoir lancé et obtenu les droits exclusifs de distribution de marques de cannabis de classe mondiale pour le marché canadien, sous réserve des lois et règlements applicables. Les marques développées ou autorisées par High Park comprennent :

Canaca™ qui s'appuie fièrement sur son héritage national avec des produits de cannabis fabriqués par et pour les amateurs de cannabis canadiens.

*Les facteurs de forme tels que les concentrés, les cires et les produits comestibles ne sont actuellement pas autorisés par la législation canadienne sur l'utilisation par les adultes, mais devraient être légalisés d'ici le 17 octobre 2019.

High Park se réjouit à l'idée de partager plus d'informations sur la recherche et le développement de son portefeuille de marques différenciées et sur l'expansion de sa capacité de production, au cours des prochains mois.

À propos de High Park ™

Basée à Toronto et dirigée par une équipe ayant une expérience approfondie du cannabis et des marques grand public, High Park a été créée pour développer, produire, vendre et distribuer un portefeuille diversifié de marques et de produits de cannabis destinés aux adultes. High Park est une filiale en propriété exclusive de Tilray, Inc., un chef de file mondial de la culture, du traitement et de la distribution du cannabis. Tilray continuera de servir les patients au Canada et dans le monde entier avec une gamme diversifiée de produits médicaux de cannabis de qualité pharmaceutique alors que High Park se concentre sur la création de produits distincts pour les consommateurs adultes.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des "énoncés prospectifs" au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 des États-Unis et de l'"information prospective" au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, ou collectivement, des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que "peut", "pourrait", "serait", "envisage", "sera", "probable", "prévoir", "anticiper", "croire", "avoir l'intention", "projeter", "estimer", "prévoir" et autres expressions similaires, notamment les énoncés concernant l'intention de Tilray de développer ses installations autorisées et de lancer ses marques et produits par l'entremise de sociétés affiliées, et ses attentes concernant la nouvelle réglementation de Santé Canada. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie du rendement futur et sont fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements prévus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, notamment les hypothèses concernant les conditions actuelles et futures du marché, le contexte réglementaire actuel et futur et les approbations et permis futurs. Les résultats, le rendement ou les réalisations réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse et, par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs et ils ne constituent pas une garantie de résultats futurs. Veuillez vous reporter à la rubrique "Facteurs de risque" du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de Tilray, qui a été déposé auprès de la Securities and Exchange Commission et des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 14 novembre 2018, aux hypothèses, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs réels ou prévus diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés dans les déclarations prospectives. Tilray ne s'engage pas et décline expressément toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs qui sont inclus aux présentes, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.

