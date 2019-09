High Power Exploration acquiert le gisement de minerai de fer de classe mondiale de Nimba en Republique de Guinee

CONAKRY, REPUBLIQUE DE GUINEE--(Newsfile Corp. - September 5, 2019) - Eric Finlayson, Président de la société High Power Exploration Inc. (HPX) domiciliée aux États-Unis, a annoncé lors d'une cérémonie de signature tenue ce jour à Conakry, en présence de Son Excellence le Professeur Alpha Condé (Président de la République de Guinée), et de Son Excellence Kgalema Motlanthe (ancien Président de l'Afrique du Sud), que HPX a obtenu l'accord du Gouvernement de la République de Guinée pour l'acquisition d'une participation de 95 % dans le gisement de minerai de fer de Nimba actuellement détenu par BHP, Newmont Goldcorp et Orano (anciennement dénommée Areva, multinationale détenue majoritairement par l'Etat français et active dans le secteur de l'énergie nucléaire).

Monsieur Finlayson a également annoncé que Son Excellence Kgalema Motlanthe et Monsieur Guy de Selliers de Moranville ont accepté de devenir Co-Présidents de la filiale de HPX qui détiendra l'actif Nimba et membres du Conseil d'Administration de la Société des Mines de Fer de Guinée (SMFG), la société guinéenne exploitant le projet.

Selon une étude réalisée en 2015 par la United States Geological Survey, le gisement de Nimba, situé dans la Région Forestière du Sud-Est de la Guinée, contiendrait (selon les estimations) environ un milliard de tonnes de minerai de fer à haute teneur contenant de très faibles niveaux d'impuretés. Un minerai de fer d'une telle qualité est essentiel pour réduire la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre et la production de scories pendant le processus de fabrication de l'acier.

Monsieur Finlayson a déclaré : « Je suis ravi que HPX travaille avec le Gouvernement et le peuple guinéen pour mettre en production le gisement Nimba et aider Son Excellence le Professeur Alpha Condé à réaliser sa vision de longue date de voir la Guinée devenir un producteur au niveau mondial de minerai de fer. ».

« Avec l'approvisionnement local en biens et services, les recrutements locaux et la formation locale de la main-d'œuvre, l'amélioration des routes et des infrastructures de transport et les effets multiplicateurs économiques qui en résulteront, nous prévoyons que les retombées sociales et économiques de la mine Nimba seront considérables. Comme le souhaite Son Excellence le Professeur Alpha Condé, plus de 95 % des employés et sous-traitants actuels du projet sont des ressortissants guinéens et par la suite, le programme de recrutement et de formation du projet continuera à donner aux Guinéens qualifiés la priorité aux postes de direction et aux postes qualifiés. ».

Monsieur Finlayson a rajouté « En tant que catalyseur du développement économique durable dans la Préfecture de Lola et plus largement dans la Région Forestière, la mine assurera la protection à long terme de la Réserve Naturelle Intégrale du Mont Nimba. Nous sommes pleinement conscients de l'importance de cet élément du patrimoine mondial et nous nous engageons pleinement afin de préserver ses caractéristiques uniques en mettant en œuvre le projet Nimba sur la base d'un modèle de développement durable responsable. ».

Sous réserve de toutes les approbations nécessaires, HPX prévoit de mettre en production le plus rapidement possible une mine de démarrage d'une capacité d'un à cinq millions de tonnes par année, tout en menant les études de faisabilité pour un accroissement de l'exploitation à hauteur d'au moins 20 millions de tonnes par année.

Le gouvernement de la Guinée et HPX se sont mis d'accord sur les termes de la Convention de Concession Minière de Nimba mise à jour, incluant une participation gratuite du gouvernement de 15 % dans le capital de SMFG, ainsi que des arrangements fiscaux et sur les redevances et un calendrier de développement.

Suite au communiqué de presse en date du 25 avril 2019 de la société Ivanhoe Mines annonçant l'octroi à HPX d'un prêt garanti et la conclusion d'un accord de soutien technique mutuel et de collaboration, Ivanhoe reconnait que le projet Nimba est un projet dans la perspective de la collaboration entre les deux sociétés sous l'accord ci-dessus mentionné. Ivanhoe s'est engagée à entamer des négociations en vue de fournir un appui technique au projet Nimba. Ce soutien sera fourni dans des conditions de pleine concurrence et selon le principe de recouvrement complet des coûts. Ivanhoe est une société minière de droit canadien active et axée sur l'avancement de ses trois principaux projets en Afrique Australe.

À propos de HPX

High Power Exploration (HPX) est une société privée d'exploration et de valorisation minière, domiciliée aux États-Unis et ayant un établissement à Vancouver au Canada. HPX dispose d'un conseil d'administration et d'une équipe de direction à l'expérience reconnue, dirigés par Robert Friedland, Président et Directeur Général, Egizio Bianchini, ancien co-responsable du groupe BMO Global Metals & Mining Group et Vice-Président du conseil de BMO Capital Markets et Eric Finlayson, Président et ancien responsable de l'exploration chez Rio Tinto. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site www.hpxploration.com.

Contact pour informations

Evan Young

Téléphone : +1.416.545.5371

evanyoung@ivancorp.net

