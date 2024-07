High Yield: Jupiter AM perçoit plusieurs opportunités dans la santé aux Etats-unis

"Parmi les obligations notées B et CCC, nous avons trouvé plusieurs opportunités intéressantes, en particulier dans les secteurs de la santé et des télécommunications", annoncent Chris Lau et David Rowe (Jupiter AM). "Les entreprises qui ont connu ou connaissent un changement d’un point de vue opérationnel et celles qui possèdent des actifs de grande valeur sont particulièrement intéressantes pour nous", précisent-ils.



Le Covid a fortement modifié le secteur de la santé, avec notamment l'augmentation des dépenses liées à la main-d'œuvre et la modification du mix-payeur, qui a entraîné une baisse des profits. Avec la normalisation de ces deux facteurs et l'augmentation des programmes de santé financés par l'état, Jupiter AM anticipe un "fort rebond" du secteur. En effet, l'indice US HY Healthcare qui se concentre sur les obligations High Yield du secteur, "a surperformé de 300 points de base depuis le début de l'année", sur la base de la performance totale, par rapport à l'indice High Yield plus large, "grâce à un resserrement significatif des spreads".



Le fonds constate de plus que "ces derniers mois, des hôpitaux privés ont changé de propriétaire" et que "nombre d'entre eux ont atteint des valorisations importantes, qui ne se reflètent pas dans le prix des actifs cotés en bourse pour l'instant". Pour les gérants, le marché "sous-estime et sous-évalue les crédits pour lesquels les opérateurs possèdent un grand nombre d'actifs hospitaliers de grande valeur".

Community Health Systems est "une opportunité attrayante". Depuis le début de l'année 2019, le groupe a réduit son portefeuille d'établissements et malgré cela, le revenu net par établissement a augmenté de 35% sur la même période. Le produit de ces ventes d'actifs a principalement été utilisé pour rembourser la dette depuis le 1er trimestre 2019. Avec un pipeline de cessions supplémentaires à venir afin de matérialiser les valorisations anticipées, les obligations de premier rang à plus longue échéance (rendement supérieur à 10%) semblent attrayantes.

Prime Healthcare est également à examiner après avoir changé d'orientation pour redevenir propriétaire de son parc immobilier : ces dernières années, la société a racheté la quasi-totalité de ses obligations locatives. Plus récemment, elle a cédé un hôpital californien dont l'Ebitda était négatif, pour racheter un actif qui génère un Ebitda significatif en 2023. "Nous détenons les obligations garanties de premier rang depuis un certain temps dans plusieurs fonds et voyons un potentiel de hausse supplémentaire alors que la société cherche à se refinancer et à prolonger son profil d'échéance" indique Jupiter AM.