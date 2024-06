Highfield Biopharmaceuticals :

* HIGHFIELD BIOPHARMACEUTICALS HFG1, BASÉ SUR L'ARNM, DÉMONTRE SON POTENTIEL EN TANT QU'AGONISTE DU GLP-1R À ACTION PROLONGÉE POUR LE CONTRÔLE DU DIABÈTE ET LA PERTE DE POIDS.

* HIGHFIELD BIOPHARMACEUTICALS PLANS ON FILING A U.S. IND FOR HFG1 IN Q3/2024 Source text for Eikon : Autres informations sur les entreprises : [ ]