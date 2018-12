Hilbert Investment Solutions recrute un Directeur commercial

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hilbert Investment Solutions accélère son développement avec l’arrivée de Xavier Millischer dans son équipe, en qualité de Directeur Commercial. Spécialiste de la distribution de produits financiers auprès des CGPI et de banquiers privés, il dispose d’une expérience de plus de 25 ans auprès de ces professionnels. Xavier Millischer a entre autres été directeur commercial de Skandia Life, puis Directeur des partenariats Épargne du Groupe APICIL." Au travers de ce recrutement, Hilbert IS poursuit sa croissance en France et renforce sa présence auprès des CGPI, des Family Offices et des tiers distributeurs ", a souligné le spécialiste de l'élaboration et de la distribution de produits structurés et de solutions d'investissements sur mesure.