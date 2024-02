InCorp Global, société de conseil et de solutions d'entreprise basée à Singapour, a annoncé jeudi qu'elle avait été rachetée par Hillhouse Investment, société mondiale d'investissement alternatif.

Aucun détail financier de la transaction n'a été divulgué dans un communiqué d'InCorp.

InCorp a déclaré que l'acquisition par Hillhouse est un mouvement stratégique qui lui permettra d'accélérer sa croissance, d'étendre ses capacités de service et de capitaliser sur de nouvelles opportunités d'acquisition à la fois en Asie-Pacifique et en Europe.

Hillhouse rachète InCorp à la société mondiale de capital-investissement TA Associates, selon le communiqué.

Fondé en 2005 par le négociateur d'origine chinoise Lei Zhang avec un financement initial de l'université de Yale, Hillhouse est l'un des plus grands gestionnaires privés d'alternatives au monde, avec plus de 500 entreprises en portefeuille dans plus de 30 pays, selon le communiqué.

Hillhouse a été un investisseur actif en Asie-Pacifique. Reuters a rapporté en janvier que Hillhouse est l'un des derniers soumissionnaires en lice pour Everlife dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser la société asiatique de services de santé jusqu'à 1 milliard de dollars, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.